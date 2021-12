Emily Burghelea, de urgență la spital! Tânăra a ajuns la perfuzii: „Nu am dormit, nu am mâncat”

In articol:

Emily Burghelea este una dintre cele mei apreciate și iubite creatoare de conținut din mediul online. Este mereu activă pe rețelele de socializare și în contact direct cu urmăritorii ei care îi urmăresc activitatea în număr mare.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” nu se sfiește să posteze nici atunci când nu este în cea mai bună formă din punct de vedere al sănătății. În urmă cu câteva ore, Emily Burghelea le-a dat palpitații serioase fanilor ei de pe Instagram, după ce s-a pozat de pe patul unității de primiri urgență. Iată ce a pățit tânăra!

Ce a pățit Emily Burghelea! A ajuns de urgență la spital: „Mă resimt”

Stresul, lipsa somnului și obiceiurile alimentare dezordonate și-au spus cuvântul în cazul lui Emily Burghelea, care s-a simțit atât de râu încât a avut nevoie de îngrijiri de specialiate. În urmă cu câteva ore, aceasta a ajuns de urgență la spital, iar medicii i-au administrat mai multe perfuzii pentru a se asigura că o vor pune pe picioare. Se pare că ultima perioadă a fost una haotică pentru tânăra mămică, care s-a neglijat pe ea în timp de acea grijă de fiica ei, Amedea.

După fotografiile de pe patul de spital, Emily Burghelea a venit și cu câteva clarificări. Aceasta a vrut să-și liniștească un pic fanii spunându-le că se simte mai bine după tratamentul medicilor, dar încă se mai confruntă cu o migrenă. Totuși, aceasta trebuie să aibă pentru o perioadă mai multă grijă de propria persoană și va fi ca nouă.

„Sunt mai bine acum. Mă resimt după toată oboseala acumulată. Poate nu s-a văzut, dar când Amedea a fost bolnavă eu am fost internată. Nu am dormit, nu am mâncat, apoi am revenit în forță fără să mă odihnesc. Azi am cedat și am ajuns eu la spital...Perfuziile m-au ajutat, dar încă mă doare capul foarte tare”, a scris Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea, cu ochii în lacrimi pe Instagram la scurt timp după ce a născut

Emily Burghelea a trecut printr-un moment dificil în urmă cu ceva timp și le-a dezvăluit internauților totul. Chiar dacă în majoritatea postărilor afișează un zâmbet larg și pare mai fericită ca niciodată, fosta concurentă de la "Bravo, ai stil!" mai are și momente în care clachează, așa cum a fost în urmă cu câteva săptămâni, când a postat o imagine cu ea în timp ce plângea.

„ M-am descărcat după ce am ajuns la limita puterilor. Cred că am nevoie de un psiholog", a scris Emily, pe pagina ei personală.