Emily Burghelea, detalii inedite după ce a aflat că va fi mamă de băiat! Vedeta și-a sărbătorit soțul într-un decor de vis | EXCLUSIV

Emily Burghelea și-a luat toată familia, iar onomastica soțului ei a fost sărbătorită în Dubai. Frumoasa mămica i-a transmis chiar și un mesaj emoționant lui Andrei de ziua lui, iar jurnaliștilor WOWbiz.ro

le-a oferit câteva detalii despre petrecere și vacanță.

În România a venit clar gerul, dar în Dubai e vreme numai bună de stat la plajă așa că vedetele au început să își planifice deja primele vacanțe de iarnă. După ce au aflat că vor deveni părinți de băiat, frumoasa Emily Burghelea și soțul ei și-au luat familia și au plecat în Dubai, acolo unde au sărbătorit și onomastica lui Andrei.

Emily Burghelea și soțul ei, vacanță în Dubai

Viitoarea mămică este categoric o curajoasă! Emily a zburat pentru a doua oară însărcinată în trimestrul III, însă se simte extrem de bine. Vedeta ne-a dezvăluit că au petrecut ziua lui Andrei în Dubai, iar când vor reveni în țară deja vor avea camera Amedeei gata.

"Am decis să plecăm în Dubai. Cât timp stăm aici se repară și problema cu infiltrațiile și o să fie gata și camera Amedeei. Eu sunt bine, am zburat iar în trimestrul al III-lea de sarcină", ne-a dezvăluit Emily.

Vedeta a călătorit în Dubai și în timp ce era însărcinată cu Amedea și atunci totul a decurs perfect.

Emily Burghelea, mesaj emoționant pentru soțul ei

Soțul lui Emily și-a serbat ieri onomastica așa că vedeta i-a transmis un mesaj extrem de emoționant. Frumoasa blondină a făcut mai multe dezvăluiri pe contul său de Instagram, iar soțul ei a surprins-o cu ochii plini de lacrimi de emoție și a postat-o la el pe story.

"Nu credeam că voi putea fi capabilă să iubesc pe cineva cum te iubesc pe tine, felul în care zâmbești, modul în care gândești, intensitatea cu care la rândul tău mă iubești… Dumnezeu zâmbește când ne privește pentru că povestea noastră a fost scrisă chiar de El, și îi mulțumesc în fiecare zi că mi-a dat să te întâlnesc!

Alături de tine mă simt completă, mă simt întreagă, ești jumătatea mea, ești sufletul meu pereche, ești tatăl pe care îl visam pentru copiii mei, ești soțul ideal, partenerul perfect, ești cu totul la superlativ și sunt mândră să fiu soția ta", a scris Emily Burghelea pe contul său de Instagram.

Emily și Andrei vor avea un băiețel

După luni lungi de așteptare, cei doi îndrăgostiți au aflat că vor fi părinți de băiețel. Amedea va avea o surioară, iar fanii de pe instagram care au făcut parte din echipa "frate pentru Amedea" au fost în extaz.

Cei doi și-au dorit să organizeze un baby reveal așa că imediat ce au primit de la medic plicul în care era specificat sexul bebelușului l-au dat unor prieteni care l-au ținut secret până săptămâna trecută.

"La Amedea nu am putut să ne abținem, chiar dacă am intenționat și am luat plicul de la doctor, dar până la mașină l-am deschis.

De data aceasta nici nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat direct unor prieteni și doar ei știu ce vom avea, dacă va fi băiat sau fetiță. Noi vrem să facem o petrecere în care să aflăm", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

