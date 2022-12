Emily Burghelea, dusă de urgență la spital, cu puțin timp înainte să nască: „Am început să am contracții”

In articol:

Emily Burghelea este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde le povestește fanilor aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Emily Burghelea și-a anunțat fanii că a ajuns la spital, alături de fiica sa. Micuța Amedea a avut febră toată noaptea, iar dis-de-dimineață, blondina a început să aibă contracții.

„Ame (Amedea, fiica sa, n.r.) a avut febră toată noaptea, iar de dimineață am început să am contracții”, a spus Emily Burghelea pe InstaStory.

De asemenea, blondina i-a ținut la curent pe fanii săi cu tot ceea ce s-a întâmplat la spital. Emily le-a transmis urmăritorilor că medicii i-au administrat perfuzii, prin prisma cărora contracțiile se vor diminua, asta pentru că a fost vorba doar despre niște contracții false.

„Contracțiile se vor diminua de la perfuzii, colul este închis, deci bebe mai are de stat. Sincer, dimineață m-am întrebat dacă today is the day (dacă astăzi este ziua în care o să nască, n.r.), dar se pare că sunt Braxton Hicks (dureri de travaliu false, care pot fi resimțite în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină, n.r.)”, a adăugat influencerița.

Emily se simte din ce în ce mai obosită în ultimul trimestru de sarcină

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Emily Burghelea va deveni mămică pentru a doua oară. Vedeta este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar de curând, blondina a făcut o serie de declarații despre cum se simte.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” spune că se simte din ce în ce mai obosită și cu greu mai poate să ducă la bun sfârșit activitățile de zi cu zi.

”Încep să resimt oboseala, sunt atât de obosită, nu vreți să știți. Aseară m-am pus puțin în pat și efectiv am adormit fără să mă demachiez, fără să-mi fac rutina și Amedea, de la șapte dimineața, îmi spune: mama, mama, mama”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.