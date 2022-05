Emily Burghelea vrea să ajungă la Palatul Cotroceni. Vedeta visează la o funcție înaltă: „Mă fascinează”

In articol:

Emily Burghelea, una dintre cele mai urmărite influencerițe din online, țintește sus din punct de vedere profesional.

Fosta concurentă a sezonului trei al emisiunii „Bravo, ai stil”, apreciată de foarte multă lume în mediul online, este gata să lase vedetismul în urmă și să urmeze o carieră în politică.

Emily Burghelea, visuri mari pe plan profesional

Tânăra mămică a showbiz-ului românesc se împarte acum între rolul de mamă, iubită, influenceriță și studentă. În scurt timp, blonda va susține examenul de licență, fiind acum studentă la Facultatea de Comunicarea și Relațiile Publice, iar planurile ei de viitor sunt unele însemnate.

În cadrul unui interviu, Emily Burghelea, cândva asistentă TV, spune că este fascinată de domeniul pe care-l studiază, ceea ce o face să spere că într-o bună zi va ocupa funcția

pe care și-o dorește, cea de purtător de cuvânt.

Însă, vedeta preciează că nu-și dorește să fie angajată oriunde, ci planul ei e să ajungă în cea mai importantă instituție din România. Mai exact, Emily Burghelea se vede în rolul de purtător de cuvânt chiar la Administrația Prezidențială a României.

„Îmi doresc să lucrez în domeniul comunicării. Mă fascinează! La facultate învățăm o mulțime de lucruri interesante care au legătură și cu lumea televiziunii și cu lumea presei scrise. Cursul meu preferat este “Instituția purtătorului de cuvânt”. Visul meu cel mare este să lucrez ca purtător de cuvânt la Administrația Prezidențială!”, a declarat Emily Burghelea, notează Fanatik.

Dacă va ajunge să-și îndeplinească visul, vedeta, cel mai probabil, va face asta din pasiune, pentru că recent a declarat că nu are probleme la capitolul finanțe.

Tocmai de aceea nici măcar nu știe câți bani are în cont iubitul ei. Însă, ce-i drept, câștigul ei este doar al ei, iar câștigul lui Andrei este al familiei.

”Nu știu câți bani are iubitul meu în cont, nici nu aș vrea să știu. Abia știu câți bani am eu, iar eu am puțini. Nu știu câți bani are Andrei în cont. Nu știu și nu mă interesează. Nu l-am întrebat niciodată. Eu am banii mei. Nu am nevoie de banii lui. Dar în același timp banii mei sunt banii mei, iar banii lui sunt banii noștri” , spunea Emily Burghelea în emisiunea ”Detectorul de minciuni”.