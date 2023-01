Emily Burghelea și-a aflat diagnosticul! Vedeta a povestit tot pe rețelele de socializare: ,,Am crezut că o să mor”

In articol:

Emily Burghelea se poate declara o femeie împlinită. Vedeta o duce bine atât pe plan profesional, cât ți pe cel personal. În urmă cu puțin timp, vedeta și iubitul ei au devenit părinți pentru a doua oară.

Bucuria nu a durat mult deoarece, la ceva timp după naștere, fosta concurentă Bravo ai Stil a început să aibă probleme de sănătate. Recent, vedeta a povestit pe rețelele de socializare ce diagnostic a primit de la medici.

Ce probleme de sănătate are Emily Burghelea

Recent, Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară. Din păcate, aceasta a început să se simtă din ce în ce mai rău, motiv pentru care a fost la mai multe spitale pentru a fi îngrijită de către cadrele medicale și pentru a afla despre ce e vorba.

,,Am crezut că am toate bolile, am crezut că am toate nenorocirile de pe lume. Ideea e că am trecut prin cele mai grele momente din viața mea, vă zic sincer pentru că, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată treaba asta, dar să nu știi ce ai pur și simplu te termină psihic. Și mai erau și doctorii care se contraziceau. În momentele alea eu chiar am crezut că o să mor”, a mărturisit blondina pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva ore, vedeta a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care le spunea tuturor că a primit, într-un final, un diagnostic. Frumoasa blondină a mărturisit că după ce a fost la două spitale și nu s-a rezolvat nimic, a decis să meargă la un spital de stat, unde a primit și un diagnostic clar. Din fericire, nu este vorba de nimic grav, ci doar de un efect al nașterii. Toată această nebunie a fost cauzată de faptul că, după naștere, uterul vedetei s-a mărit și îi apăsa pe ureteră.

,,Mi-au pus un diagnostic. După naștere, uterul este mai mare și apăsa pe ureter și de aici și durerile pe care le am eu în partea dreaptă”, a adăugat aceasta.

Emily Burghelea a născut un băiețel perfect sănătos

Emily Burghelea radiază de fericire. Fosta asistentă TV și soțul ei și-au cunoscut în sfârșit băiețelul, după o lungă așteptare. Micuțul a venit pe lume în urmă cu aproape două săptămâni, iar proaspeții părinții au fost de-a dreptul copleșiți de emoții.

,,Cel mai frumos sentiment din lume. Emily Burghelea a creat un om, băiatul nostru! A luat 10 la naștere", a anunțat soțul lui Emily Burghelea, în mediul online.