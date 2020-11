Emily Burghelea şi iubitul ei misterios au avut parte de aventura vieţii lor în Turcia: "Am rămas blocaţi într-o benzinărie..Nu aveau POS"

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea şi logodnicul ei misterios au plecat într-o mini vacanţă în Turcia, plină de peripeţii. Pentru început, fosta asistentă TV şi-a pierdut permisul şi a sesizat asta în vamă, apoi ajuns în Turcia, cuplul de îndrăgostiţi a rămas blocat într-o benzinărie.

In articol:

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

Emily a povestit fanilor de pe reţelele de socializare toată peripeţia prin care a trecut în Turcia.

"Am ajuns aici ieri, la 5 dimineata, după multe peripeții. Am pierdut permisul în vamă, am trecut de la turci la bulgari și invers pe jos de vreo două ori, cu câteva ore înainte de asta ne-am pierdut pe noi cu totul prin Bulgaria (ultimul clip), iar când într-un final am ajuns, am rămas blocați într-un peco. Nu le mergea POS-ul, iar noi aveam doar 50 de dolari și ne trebuiau 53. Pentru 3 dolari, iubitul meu a trebuit să meargă pe jos sărăcuțul câțiva kilometri buni până la un bancomat din pustietate și înapoi. Noi am rămas “garanție” cu mașină cu tot… pentru că aparent domnii respectivi nu prea aveau încredere în noi, și na, am fi putut să fugim cu cei 3 dolari pe care îi datoram.. ar fi fost prea mare paguba! Au preferat să-l pună pe Andrei să facă puțin sport la 5 dimineața, că nu strică niciodată! A fost o adevărată aventură cu bune și cu rele. Într-un final, am ajuns și vreau să vă spun că deși am avut multe motive să ne ieșim din fire, am luat totul ca atare și chiar ne-am distrat. Astăzi am ieșit la pas prin oras, puțin obosiți. Mâine sper să fim fresh! To be continued..”, a scris Emily pe Instagram.

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Emily Burghelea alaturi de iubitul misterios[Sursa foto: Instagram]

Emily a apelat la numerolog pentru a stabili data nunţii

Emily şi logodnicul misterios au apelat la un numerolog celebru pentru a stabili data nunţii. Adam Andreas Stavarache i-a dat câteva sfaturi lui Andrei, iubitul lui Emily.

”Nu o lăsa să stea, că înnebunește!” Pe 6 sau 8 trebuie să se întâmple. Trebuie să fie ceva fix. Și, neapărat, ambele în aceeași zi, și căsătoria, și biserica. Haideți la studio, veniți pe rând”, a fost mesajul numerologului vedetelor.

Citeste si: Emily Burghelea, vești proaste despre noul ei show! Ce a pățit fosta asistentă tv: „Este trist, pentru ca am muncit mult la el...”