Emily Burghelea și tatăl fetiței sale, în impas: „Ne-am certat rău, cu plânsete, cu perfuzii”. Cum a evolut relația lor după 6 luni de despărțire

Emily Burghelea este una dintre fostele concurente de la ”Bravo, ai stil” care și-a continuat cariera în televiziune după terminarea emisiunii.

Blonda a devenit un influencer de succes, iar de ceva vreme este și la cârma unei emisiuni matinale. De asemenea, pe lângă succesul profesional, blonda se laudă și cu o viață personală de excepție.

Iubește, este iubită și face parte și din categoria mamelor tinere ale lumii mondene.

Emily Burghelea și iubitul ei s-au despărțit înainte de a deveni părinți

Însă, până să se bucure de toate acestea, Emily Burghelea spune că ea și partenerul ei de viață au întâmpinat mari probleme.

O situație ce nu părea a fi dificilă i-a dus în punctul de a-și spune ”adio” în mod subit, misteriosul ei iubit fiind cel care a lăsat totul în urmă fără pic de regret. Astfel, timp ce șase luni, vedeta a trăit drama vieții sale, dezamăgirea în amor fiind mare.

”Dar știi că am avut două relații? Ne-am certat la un moment dat și ne-am împăcat. Când ne-am reîntâlnit, după 6 luni, eram două persoane diferite care-și doreau aceleași lucruri, ne doream familie. Când ne-am despărțit ne-am certat rău, cu plânsete, cu perfuzii. Ne-am certat pentru că el avea o conferință la Google. Și zic “Aaa, ce interesant, te duci la Google. E tare. Vreau să merg și eu”. Îmi zice “Nu, nu poți”. Eu “De ce să nu pot? Te duci cu altcineva?” “Bine, hai că văd cum pot să fac”. A vorbit, săracul, cu oamenii de la Google, a reușit să obțină un loc în hotel, bilet de avion, mă lua. Și eu, cu o zi înainte, i-am zis “Știi, din păcate, a intervenit o emisiune și chiar nu mai pot să vin. Oamenii ăștia spun că au mare nevoie de mine și că i-ar ajuta foarte mult dacă aș putea să fiu acolo pentru ei chiar dacă nu m-au anunțat din timp, că li s-a întâmplat ceva… și trebuie să mă duc”. Și el mi-a zis “Da, bine, sigur, faci cum crezi”. Adică nu mi-a dat atunci semnalul. Nu mi-am dat seama… Am ales să rămân acasă și el nu mi-a mai răspuns la telefon. Deloc. L-am sunat de 700 de ori și n-a mai răspuns. Are și chestia asta că nu se mai împacă niciodată cu o fostă… dacă s-a rupt relația… pentru el s-a rupt definitiv”, a spus Emily Burghelea

Însă, după ce suferința a trecut, pentru că sentimente mai existau, știind ce-și dorește de la viață, Emily nu s-a lăsat.

Vedeta recunoaște că ea a făcut un alt pas spre împăcare, de data aceasta având succes. La celălalt capăt și bărbatul pe care l-a făcut tată de fată se pare că aștepta să fie căutat, căci imediat i-a răspuns blondinei.

Emily Burghelea și tatăl fetiței sale, în impas [Sursa foto: Facebook]

Astfel, ușor, ușor lucrurile s-au legat iar între cei doi și cum planurile de viitor erau aceleași, în scurt timp de la împăcare, Emily și iubitul ei au devenit părinți, fapt ce le-a schimbat complet viața, i-a unit și i-a făcut să vadă relația de iubire cu alți ochi.

”Și la un moment dat i-am scris un mesaj la care mi-a răspuns, pe Instagram, și de atunci ne-am reîntâlnit… Efectiv ne-am dorit amândoi familie, ne doream copil. Înaintea să o facem pe Amedea am stat de vorbă și am zis “Hai să facem un copil”. Și în două săptămâni a apărut Amedea. Suntem părinți înainte de toate, dar nu uitam să fim și iubiți. E foarte important. Apariția Amedei… sincer, suntem alte persoane”, a mai spus fosta concurentă de la Kanal D.