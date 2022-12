Emmanuel Macron, reacție după calificarea Franței în finala Campionatului Mondial 2022. Președintele francez s-a dus direct în vestiarul Marocului

In articol:

Emmanuel Macron s-a deplasat la Doha pentru a-și susține echipa în semifinala Campionatului Mondial 2022. Vezi cum a reacționat președintele francez după calificarea „Les Bleus” în finală, dar și de ce s-a dus direct în vestiarul Marocului!

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a deplasat miercuri la Doha pentru a-și susține echipa în semifinala Campionatului Mondial 2022. Astfel, pentru a vedea partida de pe stadion, președintele Franței a lipsit inclusiv de la reuniunea Uniunea Europeană- ASEAN, desfășurată la Bruxelles, potrivit mediafax.ro.

Mai mult, la meciul Franța vs. Maroc, Emmanuel Macron s-a remarcat drept cel mai înfocat suporter al Franței. Acesta a stat lângă președintele FIFA, Gianni Infantino, însă „a stat” e mult spus, întrucât Macron a fost mai mult în picioare și a sărit în sus de bucurie la fiecare moment bun al „cocoșilor”. Ulterior, la finalul meciului, Macron a mers direct în vestiarul Marocului, acolo unde l-a felicitat pe Sofyan Amrabat și i-a transmis acestuia, în fața coechipierilor săi, că a fost „cel mai bun mijlocaș al turneului final”

Been told France president Emmanuel Macron has visited Morocco’s dressing room after the game and told Sofyan Amrabat that he has been “the best midfielfer of the tournament” in front of all the squad. 🇲🇦🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ya9dOlB7u8