Mutu face curăţenie la Rapid! Trei jucători, daţi afară. "I-am anunţat că nu fac parte din planurile mele"

In articol:

Rapid va încheia anul pe loc de play-off, dar giuleştenii îşi doresc să nu facă doar act de prezenţă când se vor duela între cele mai bune şase echipe din campionat.

Curăţenie de iarnă la Rapid. Adrian Mutu a pus pe liber trei jucători

Adrian Mutu se gândeşte deja la campania de transferuri din această iarnă. Pentru a le face loc noilor achiziţii, Rapid va renunţa la mai mulţi jucători.

Ambiţiile rapidiştilor sunt mari în acest sezon, în care speră să prindă podiumul. Giuleştenii pregătesc atent următoarea perioadă de transferuri, iar trei jucători au fost deja anunţaţi că nu mai intră în planurile lui Adrian Mutu şi că trebuie să îşi caute echipe. Damien Dussaut, Jakub Vojtus și Younes Bnou Marzouk vor pleca de la Rapid în această iarnă.

Younes Bnou Marzouk [Sursa foto: Facebook Rapid 1923]

"Mai avem un meci la Arad, foarte greu, pe un teren greu, cu o echipă care are nevoie de puncte, iar luni, în ziua următoare, ne vom întâlni și vom discuta despre transferuri. Știu ce-mi doresc, am și luat niște decizii, am anunțat că trei jucători nu intră în planurile mele pentru anul viitor, Vojtus, Marzouk și Dussaut.

Citeste si: Mama Geta, comportament ilegal la volan- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Am luat deciziile și forțat de împrejurări, pentru că Dussaut și Marzouk au fost puțin prezenți sezonul ăsta, Vojtus nu m-a mulțumit. Am preferat să-i anunț acum ca să aibă și ei timp să-și facă planurile pentru ce a mai rămas din acest sezon. A contat și cartonașul roșu luat de Vojtus în Cupă, la Rapid avem nevoie de jucători care știu să joace cu presiune. Nu sunt supărat pe ei, sunt doar niște alegeri. Chiar dacă nu îmi plac, trebuie să le iau", a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro

Damien Dussaut a venit la Rapid în vara acestui an, dar nu a jucat decât în trei meciuri. Jakub Vojtus a fost transferat în ianuarie şi a marcat cinci goluri în 25 de meciuri. Marzouk, atacantul marocan transferat în vara anului trecut, nu a jucat nici măcar un meci în acest sezon.

Damien Dussaut [Sursa foto: Facebook Rapid 1923]

Rapid termină anul la Arad, cu UTA

În ultima etapă din acest an, Rapid va juca la Arad, cu UTA. În acest moment giuleştenii se află pe locul 3, cu 37 de puncte şi au trei meciuri consecutive fără înfrângere. UTA- Rapid se va disputa duminică, de la ora 20:30. Giuleştenii vor înfrunta o echipă aflată în plină criză. UTA nu a mai câştigat în SuperLiga din luna septembrie. De atunci au trecut zece etape, în care arădenii au fost învinşi de şapte ori şi au remizat în trei partide. În meciul tur din sezonul regulat, Rapid a învins-o pe UTA cu 1-0.

Citește și: Adrian Mutu, noi dezvăluiri la 18 ani de la „scandalul cocaina”: „În secunda doi s-au lepădat de mine”