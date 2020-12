Emmanuel Macron, testat pozitiv pentru coronavirus! Ce mesaj i-a transmis președintele Klaus Iohannis

Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Anunțul vine în contextul în care Franța a ieșit din a doua carantină din acest an. Carantina a fost înlcouită cu restricțiile de circulație pe timpul nopții, iar cetățenii trebuie să continue să se protejeze la fel ca până acum. Afministrația prezidențială franceză a a nunțat, în urmă cu puțin timp, că Emmanuela Macron a fost testat pozitiv. După ce a simțit primele simptome, șeful statului a făcut un test RT-PCR și urmează să se izoleze pentru următoarele șapte zile.

In articol:

„Potrivit consemnelor sanitare în vigoare, care se aplică tuturor, preşedintele Republicii se va izola timp de şapte zile. El va continua să muncească şi să-şi desfăşoare activităţile de la distanţă”, se arată într-un comunicat preşedinţia franceză.

Emmanuel Macron s-a testat regulat de la începutul pandemiei, iar până acum nu s-a infectat. „El îşi aplică lui însuşi ceea ce le cere francezilor, am discutat cu el la telefon”, a anunţat Gérard Larcher, preşedintele Senatului.

Emmanuel macron va sta în izolare pentru următoarele șapte zile [Sursa foto: Instagram]

Președintele României i-a transmis, joi, un mesaj scris în limba franceză, lui Emmanuel Macron, după ce a fost confirmat cu noul coronavirus. Klaus Iohannis i-a transmis șefului statului francez „multă sănătate şi recuperare rapidă”.

„Vă doresc multă sănătate şi recuperare rapidă”, este mesajul postat de Klaus Iohannis, pe pagina sa de Twiiter. (Citeste si: Klaus Iohannis, anunțul momentului despre vaccinele anti-Covid! Când ajung primele doze în România: „Ajung pentru 5.000 de persoane”)

Premierul Marii Britanii Boris Johnson i-a urat și el multă sănătate liderului francez, printr-un mesaj pe contul său de Twiiter, atât în engleză, cât și în franceză. Boris Johnson a fost și el bolnav de coronavirus.

„Îmi pare rău să aflu că prietenul meu Emmanuel Macron a fost testat pozitiv cu covid-19. Noi îi dorim, toţi, o însănătoşire grabnică”, a scris Boris Johnson, pe Twitter.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery.