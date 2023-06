Emoții mari pentru celebritățile din România! Copiii vedetelor au susținut BAC-ul sau Evaluarea Națională! Cine sunt adolescenții care au strigat "prezent" la examene

In articol:

Evaluarea Națională și Bacalaureatul aduc emoții an de an în viața elevilor și a părinților, iar acest lucru este valabil chiar și în cazul vedetelor.

Copiii artiștilor au susținut probele în ultimele săptămâni, iar astfel s-a mai încheiat un capitol din viața lor.

Pentru fiecare părinte este cât se poate de normal să aibă emoții în zilele de foc ale examenelor. Indiferent cât de mult s-au pregătit copiii și ce note mari vor lua, adolescenții încheie zilele acestea două capitole mari din viața lor, așa că fiecare minunat și mai ales amintire contează.

Pe lângă mesajele de susținere din mediul online, vedetele le-au fost alături celor mici la scurt timp după examene. David Popovici, vedeta înotului românesc, a susținut și el BAC-ul anul acesta, în sesiunea dedicată olimpicilor. Mai departe, WOWbiz.ro vă prezintă cine sunt copiii vedetă care su dat examenele finale în 2023:

Emoții mari pentru Ioana Ginghină

Anul 2023 vine cu emoții mari pentru Ioana Ginghină.

O serie de evenimente extrem de importante au loc vara aceasta. Actrița urmează să se căsătorească cu iubitul ei Cristi Pitulice, în cadrul unei ceremonii extrem de restrânse, ce va avea loc chiar la ea în curte. Pregătirile sunt în toi, însă acesta nu este singurul eveniment grandios din familia vedetei.

Ruxi, fiica ei, a susținut Evaluarea Națională anul acesta și urmează ca mai apoi să intre la liceu. Adolescenta a fost încurajată în fiecare clipă de către mama ei, iar actrița recunoaște că a avut mai multe emoții ca tânăra puștoaică.

"Nu a fost o perioadă foarte aglomerată, a fost mai mult cu emoții.(...) Emoțiile au fost, într-adevăr, altele. Dacă nu neapărat ale ei, ale mele altfel de emoții. Întotdeauna am încurajat-o, că nu contează neapărat rezultatul final, atât de mult cât contează foarte mult să fie ea împăcată că a făcut tot ce a putut ca să fie bine", a mărturisit Ioana Ginghină, la un post TV.

Ioana Ginghină și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Fiica Andreei Bănică, printre elevii care au susținut Evaluarea Națională

Printre tinerii care au susținut Evaluarea Națională anul acesta se numără și fiica Andreei Bănică. Sofia a avut ceva emoții pentru marele eveniment, așa că artista a considerat că sunt suficiente cele ale puștoaicei ca să mai aibă și ea.

"Este o normalitate pentru toți copiii să aibă emoții și să meargă la examen. Este un examen important pentru ea, cel mai important de până acum. Eu încerc să fiu liniștită, să nu-i transmit emoțiile mele, că nu este cazul.

Are Sofia destul emoții, dacă mai am și eu, nu am realizat nimic. Toate mamele sunt stresate, am văzut că au emoții mari. Nu se întâmplă nimic, copilul dă un examen cum a mai dat multe altele. Eu încerc să stau liniștită. Și mie mi s-a întâmplat să dau examen de ziua mea", a mărturisit Andreea Bănică, potrivit Libertatea.

Andreea Bănică și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Iuliana Beregoi se pregătește intens pentru BAC

Pentru Iuliana Beregoi urmează o vară de foc. Pe lângă evenimente și concerte, artista susține anul acesta examenul de Bacalaureat. Îndrăgita cântăreață s-a pregătit intens pentru examene, chiar și în perioadele în care era plecată peste tot prin România.

"Anul acesta am BAC-ul și acum se apropie examenul așa că m-am apucat să fac și meditații, deci Google Meet este cea mai importantă aplicație din telefonul meu. Este chiar pe locul unu, înainte de Instagram sau YouTube. Așa mă conectez eu cu profesorii, având în vedere că ei sunt în Republica Moldova.

Nu am jocuri în telefon, dacă am timp liber prefer să mă uit la un film sau la un serial. Ultima dată când mi-am instalat un loc în telefon a fost acum trei ani de zile și nu m-am jucat neapărat", a povestit artista, la WOWnews.

Iuliana Beregoi [Sursa foto: Instagram]

David Popovici a dat BAC-ul în sesiunea olimpicilor

Emoții a avut anul acesta și campionul David Popovici. Sportivul a dat examenul de Bacalaureat în sesiunea specială pentru olimpici, ce a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

David Popovici a avut parte de tot sprijinul familiei, dar și al antrenorului său și al Cameliei Potec, președintele Federației Române de Natație.

"Sfaturile pe care i le-am dat eu aș prefera să rămână particulare, dar altfel îi doresc mult succes! Sunt sigur că se va descurca foarte bine", a mărturisit Adrian Rădulescu, pentru WOWbiz.ro, la acel moment.

