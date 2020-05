In articol:

Emy Alupei este un personaj în Republica Dominicană. Comportamentul ei vulcanic, uneori extrem de dur verbal, i-a adus foarte multe critici, mai ales de la cei care nu au fost de acord cu limbajul ei colorat...la fel ca părul. Nu a existat coleg sau adversar care să fie menajat de faimoasă, întrucât, chiar din spusele ei...vorba românească veche ”ce-i în gușă, și-n căpușă” i s-a potrivit perfect și a aplicat-o ori de câte ori a avut de ripostat.

Nimeni nu știe însă de unde are cântăreața de trap astfel de ieșiri. Unii consideră că stilul muzical pe care îl promovează tânăra de 21 de ani, unul de o duritate extremă, o face pe faimoasă să fie așa, alții însă merg pe ideea că orice s-ar întâmpla, trebuie să fii temperat pe micul ecran. Care să fie adevărul? Firea temperamentală sau traumele unei adolescențe?

Citeste si: Grațiela a dezvăluit care este cea mai importantă lecție pe care a învățat-o la "Survivor România": "Am greșit pentru că..."

Citeste si: ​Topul kilogramelor – Cezar Juratoni castigator; afla cate kilograme au slabit concurentii de la „Survivor Romania”

Citeste si: Culiță Sterp, despre relația dintre el și Carmen de la Sălciua: „Suntem în relații bune”

Ei bine, răspunsul a fost dat chiar de Emy. ”Eu am fost un caz de bulling în școală. În copilărie, aveam 80 de kilograme. Cea mai dureroasă dumă pentru mine era ”tanc rusesc”. Așa îmi spuneau toți, iar eu sufeream. Eram în clasa a VI-a și plângeam foarte mult, dar acasă, cu mama. Ea mă lua în brațe și îmi spunea că o să fie bine într-o bună zi... Era greu de conceput atunci că lucrurile vor fi altfel. M-am schimbat abia prin liceu, am început să fac sală, să mănânc corect. Trebuia să fac acest lucru, fiindcă acele cuvinte m-au durut enorm. Voiam și eu ca lumea să vorbească frumos cu mine, să mă respecte...”, a comentat cântăreața la o emisiune de televiziune. Mama sa avea să completeze declarațiile faimoasei printr-o serie de dezvăluiri dureroase făcută în premieră pentru WOWbiz.ro.

”Andreea, cum îi zic eu, este sensibilă și puternică în același timp, dar într-adevăr, din copilărie, încă de pe băncile școlii, asupra ei și-a pus amprenta puternic răutatea copiilor de acolo. Vă dați seama, pentru că avea kilograme în plus, cei din clasă erau extrem de răi. Îi aruncau mâncarea la coș, ghiozdanul pe jos, în nisip, și mereu era jignită în ultimul hal. Venea acasă tot timpul plâng, iar eu plângeam odată cu ea. E greu să treci prin așa ceva, fără a nu lăsa urme pe viitor”, a spus Alina Alupei la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!

Mai mult decât urme, tânăra a dezvoltat și o violență verbală și fizică. De altfel, chiar ea a dezvăluit un episod din acea perioadă, în care a recurs la forță...Emy Alupei a bătut un băiat în baie. ”Aveam un coleg care mă șicana tot timpul, mă jignea. Erau și alții, dar el era un tip exagerat. Îmi aduc aminte că, într-o zi, m-a enervat atât de tare, încât, m-am dus după el la toaletă și am fost dură de tot. L-am altoit și, pur și simplu, i-am rupt mâna. Sincer, nu am avut nici măcar un regret”, a comentat faimoasa de la Survivor România la o emisiune TV.