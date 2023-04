Emy Alupei, legătura neștiută cu Sarah Prodan! "Lumea zice că suntem surori" Ce a spus despre mama ei, Anamaria Prodan | EXCLUSIV

In articol:

Emy Alupei a vorbit despre ce schimbări vrea să aducă în industria muzicală de trap, despre relația pe care o are cu Anamaria Prodan și cu fiica sa, Sarah, dar și despre cum este Emy Alupei în viața reală, dincolo de camere.

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit despre cât de bine se înțelege cu fiica Anamariei Prodan, Sarah, dar și despre cum majoritatea fanilor spun că ele două seamănă. Emy a menționat că-și dorește să se implice mai mult în trap-ul românesc, unde predomină bărbații, anume să aducă importanța femeii în această industrie muzicală. Tot aceasta a declarat că ea în realitate își folosește imaginea de “dură” ca un scut defensiv, ea fiind foarte sensibilă.

Emy Alupei, cuvinte de laudă la adresa Anamariei Prodan

Emy Alupei a lansat o melodie special pentru Anamaria Prodan, arătându-și admirația față de ea. Într-un interviu exclusiv, ne-a spus mai multe despre întâlnirea lor și ce impresie i-a lăsat sexy impresara.

"Doamne, deci îmi place mult rău femeia aia, pentru că mi se pare că e extraordinară, e independentă, e puternică și știe ce vrea. E un model pentru generația noastră, mică. Mi se pare o tipologie de luat de exemplu. Să fii puternică, să nu te lași manipulată de bărbați, să facă bărbații ce vor din tine, pentru că noi suntem foarte sensibile ca fete și mi se pare că femeile vin de pe altă planetă, Venus, iar bărbații de pe Marte. De aceea e foarte greu să se înțeleagă unii pe ceilalți. Bărbații au și ei sentimentele lor, dar femeile simt de 10 ori mai intens. Că așa e creată femeia, îndură mai mult și sentimental și fizic. Când m-am întâlnit cu Ana, m-a felicitat, am făcut și un live pe tiktok cu ea la un moment dat, am vorbit, am cântat, m-a pus la provocări, am râs. Doamna Anamaria nu vorbește extrem de mult, am stat și cu ea la masă, ea nu e foarte vorbăreață, lăudăroasă, nu e genul ăsta, cel puțin, în relația pe care am avut-o noi, conversațională. E foarte sigură pe ea și asta mi se pare foarte tare, scurt și la obiect. Nu e lingușitoare cu nimeni, ea știe cine e, își asumă. Mi-ar plăcea să fiu ca ea.", a declarat Emy Alupei.

Emy Alupei, totul despre prietenia cu Sarah Prodan

Totodată, Emy a legat o prietenie frumoasă și cu Sarah. Publicul, inclusiv noi, am observat cât de tare seamănă cele două, iar Emy a avut o replică genială despre acest aspect.

"M-am împrietenit și cu Sarah, fiica ei, e top Sarah, mă înțeleg foarte bine cu ea. Lumea zice că suntem surori, efectiv. Toată lumea zice bă, ce semănați. Poate suntem surori din altă viață, mai știi? Nu se știe niciodată.", a mărturisit Emy Alupei, la WOWnews.

