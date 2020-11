Emy Alupei, reacție dură după ce a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” ”Vă plac femeile în lesă”

Emy Alupei a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

În gala ”Bravo, ai stil! Celebrities” de sâmbătă seara, mai multe concurente au fost în pericol de eliminare, jurații au decis însă că Emy Alupei trebuie să plece din competiție. Cu ochii în lacrimi, Emy și-a luat rămas bun de la competiția în crea intrase de puțin timp, după eliminarea Biancăi Rus. ”Mă doare sufletul pentru că am ieșit. Simțeam că fac parte din familia asta”, a spus Emy Alupei în platoul ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Apoi, pentru fanii săi, Emy Alupei a avut un mesaj și pe pagina de Instagram.

”Și am iesit! Mi-a fost greu … foarte greu, unii o vad floare la ureche cand de fapt nu e nici pe departe asa. Țin multe în mine chiar dacă mă vedeți transparentă. A fost o experiență foarte bună pentru mine. În primul rând a fost prima oară când am fost în cadrul unei emisiuni de genul ăsta si am învățat foarte multe. Poate n-am corpul perfect, caracterul perfect, dar cu toate astea ÎMI ASUM ! Îmi asum ce sunt, cine sunt! Atât a fost să fie parcursul meu în @bravoaistil și mulțumesc tuturor pentru oportunitate! Am plâns! Și nu mi-e rușine. Toți plângem, chiar dacă arătăm sau nu. Fiți mai buni și incercati sa intelegeti oamenii si dincolo de marele ECRAN”, este mesajul transmis de Emy Alupei după ce a fost eliminată de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Emy Alupei a dansat cu mama ei la ”Bravo, ai stil”[Sursa foto: captura Kanal D]

Emy Alupei, criticată de fani, a ripostat

Emy Alupei a avut un moment frumos și în același timp emoționant în gala de sâmbătă seară, unde a dansat alături de mama sa. Momentul artistic al lui Emy a fost apreciat de toți, de la jurați, la concurente. Numai că artista a fost și criticată pentru prestația sa de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Iar Emy nu s-a mai putut abține și a avut o replica dură.

”Frustraților, lăsați shaorma și mergeți voi și faceți ce am făcut eu, că așa din fața televizorului e ușor să comentezi. Bine că femeile în lesă vă plac, probabil că sunteți obișnuite să fiți denigrate și vă place. Frumoasă mentalitate, arunc-o pe geam și închide-l!”