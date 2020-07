In articol:

Emy Alupei și-a surprins fanii cu o nouă schimbare de look. Emy Alupey a revenit la culoarea care a consacrat-o în competiția Survivor România! Fosta Faimoasă este cunoscută pentru schimbările de look pe care și le face foarte des. După ce s-a întors din Republica Dominicană, Emy Alupei a optat pentru un degrade din roz și albastru. Acum, vedeta a decis să revină din nou la un albastru vibrant!

Fosta Faimoasă este foarte mândră de rezultat și a postat mai multe videoclipuri pe pagina sa de Instagram, la secțiunea de stories.

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp, declarație dură despre Denisa la o lună de la despărțire! ”Nu era o iubire pe care să o simtă fiul meu. S-o fi lovit la cap la Survivor”

Citeste si: Emy Alupei, primele declarații după cearta cu Iancu Sterp! ”Nu-mi vine să cred ce a putut să zică băiatul ăsta!” EXCLUSIV

Citeste si: Iancu Sterp și Emy Alupei s-au certat. Motivul din cauza căruia cei doi nu-și mai vorbesc: „Nu mai ținem legătura bine”

„Deci este absolut divină culoarea, e fix ce mi-am dorit. Eu mă simt cel mai bine albastră, ca sufletul meu”, a declarat Emy Alupei pe rețeaua de socializare.

ȘOCANT! De la dragoste la ură nu a fost decât un pas! Emy Alupei îi dă lovitura de grație lui Iancu Sterp după ce a aflat că o caută pe Ella de la Puterea dragostei.

În ultima perioadă, lucrurile s-au precipitat între Emy Alupei și Iancu Sterp. Dacă toată lumea se aștepta ca faimoasa și războinicul să se cupleze după Survivor, mai ales că bărbatul se .și despărțise de iubita lui, Denisa, iar veacul și-l făcea doar pe la vila familiei artistei, ei bine, săptămâna trecută, a explodat bomba. (Citeste si: Emy Alupei, dans provocator pe instagram. Cum a fost surprinsă?)

Într-un interviu, Iancu Sterp a spus clar că s-a certat cu Emy de mai bine de souă săptămâni. „Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la "Survivor România" că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm. Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă. Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm”, a spus războinicul.

Citește continuarea AICI.