Emy de la Survivor și familia ei au fost terorizați în urmă cu câțiva ani. Faimoasa cu păr albastru, care a atras atenția prin comportamentul și limbajul excentric, a trecut printr-o perioadă cumplită acum câțiva ani, alături de părinții ei. Familia Alupei, formată din tatăl Mihai, mama Alina și fiica Andreea Emilia, a dat în judecată, în 2013, trei indivizi, obiectul dosarului penal fiind “ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”.

Procesul a ajuns în 2015 la Curtea de Apel București, acolo unde Emy și părinții ei au figurat ca "apelanți parte civilă", iar ceilalți au fost "apelanți inculpați". Familia Alupei nu a fost mulțumită cu pedepsele aplicate, așa că a recurs la Apel. Acesta s-a pronunțat pe 1 noiembrie 2016, când incupații au fost iertați de amenzi, dar li s-au aplicat pedepse cu închisoarea. (vezi de ce a scuipat-o Emy pe Asiana Peng)

Emy de la Survivor și familia ei au fost terorizați. Au primit daune morale

„În baza art.421 pct. 1 lit. b CPP respinge ca nefondate apelurile declarate de apelantele – părţi civile Alupei Mihai, Alupei Alina Emilia şi Alupei Andreea Emilia, împotriva sentinţei penale nr. 250/22.06.2015 a Jud. Sectorului 6 Bucureşti. În baza art.421 pct. 2 lit. a CPP admite apelurile declarate de apelanţii-inculpaţi N. D., T. (fostă N.) B. E. şi F. I., împotriva sentinţei penale nr. 250/22.06.2015 a Jud. Sectorului 6 Bucureşti. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând pe fond: Cu referire la inculpata T. (fostă N.) B. E., înlătură aplicarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 20.000 lei, inculpata urmând să execute ca pedeapsă rezultantă, pedeapsa de 1 an închisoare. Cu referire la inculpatul F. I., înlătură aplicarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 12.000 lei, inculpatul urmând să execute ca pedeapsă rezultantă, pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 81 VCP dispune suspendarea condiţionată a executării fiecăreia din cele două pedepse de câte 1 an închisoare, aplicate inculpaţilor T. (fostă N.) B. E. şi F. I., pe durata unor termene de încercare de câte 3 ani, stabilite conform art. 82 al. 1 VCP.”, au decis judecătorii.

“Atrage atenţia fiecărui inculpat asupra dispoziţiilor art. 83 VCP. În baza art. 71 alin. 5 VCP pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Cu referire la inculpatul N. D.: Reţine în favoarea inculpatului, la încadrarea juridică a fiecăreia din cele două infracţiuni pentru care a fost condamnat prin sentinţa apelată, disp. art. 19 din Legea nr. 682/2002. Înlătură aplicarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 12.000 lei, inculpatul N. D. urmând să execute ca pedeapsă rezultantă, pedeapsa de 1 an închisoare. Reduce cuantumul daunelor morale acordate de instanţa de fond, la câte 5000 euro, în echivalent lei, la cursul BNR din ziua plăţii, pentru părţile civile Alupei Mihai, Alupei Alina Emilia şi la 10.000 euro în echivalent lei, la cursul BNR din ziua plăţii, pentru partea civilă Alupei Andreea Emilia. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. În baza art. 275 al. 3 CPP, cheltuielile judiciare avansate de stat, aferente apelului declarat de parchet, vor rămâne în sarcina acestuia. În baza art. 275 al. 2 şi 4 CPP, obligă fiecare apelantă-parte civilă la câte 200 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 276 al. 6 CPP respinge ca neîntemeiată cererea apelantelor-părţi civile de obligare a apelanţilor-inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare efectuate în apel, constând în onorariul apărătorului ales al părţilor civile. Onorariul parţial al apărătorului din oficiu, pentru inculpatul N. D., în cuantum de 130 l ei, va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2016.”, au încheiat judecătorii.