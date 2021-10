Enzo, primele declarații după despărțirea de Antonia Ștefănescu. Care a fost motivul real al rupturii dintre cei doi? "Am încercat să o determin să..."

In articol:

Enzo și Antonia au fost împreună doar câteva luni, însă nu au dorit să se afișeze prea mult în mediul online. Chiar și atunci când s-au despărțit cei doi au ales să o facă într-un mod discret, astfel încât să nu atragă prea mult atenția asupra lor.

Recent însă, în cadrul unui interviu acordat Cancan.ro , îndrăgitul bucătar a rupt tăcerea și a povestit care a fost, de fapt, motivul real al rupturii de fosta soție a lui Andrei Ștefănescu.

De ce s-au despărțit Vincenzo Aiello și Antonia Ștefănescu?

Antonia Ștefănescu a trecut prin clipe dificile în momentul divorțului și toată lumea credea că și-a găsit în sfârșit fericirea, atunci când l-a cunoscut pe Enzo. Cu toate acestea, se pare că cei doi nu au reușit să se înțeleagă atât de bine și au decis să pună capăt poveștii de iubire, chiar dacă aveau o chimie aparte. Acum, la puțin timp de la despărțire, fostul iubit al blondinei a mărturisit că motivul real al rupturii l-a reprezentat faptul că și-au dorit lucruri diferite: "Să-mi creez o familie se află pe lista mea de priorități. Antonia este o femeie care a demonstrat că poate avea o familie, așa este construită.

Dacă lucrurile ar fi decurs cum ne-am dorit inițial, de ce nu? Până la urmă, la 32 de ani de aia intri într-o relație… A fost o relație frumoasă, cu o femeie specială, presărată cu fluctuații din partea amândurora, cum este și normal în 2021. Bad timing-ul a fost principalul motiv, cred, adică persoanele potrivite la momentul nepotrivit – mai precis ne-am dorit lucruri diferite, la intensități diferite.", a declarat Enzo, pentru sursa amintită.

Mai există cale de împăcare între Enzo și Antonia?

Chiar dacă au hotărât să o ia pe drumuri separate, Enzo nu este radical în privința unei posibile împăcări cu fosta iubită, însă spune că este nevoie ca ambii parteneri să investească aceeași energie în cuplu.

Mai mult, bărbatul a declarat că a rămas prieten cu vedeta și indiferent de ce se va întâmpla între ei, îi va fi mereu alături, așa cum o face din prima zi în care s-au cunoscut:

Am încercat să o introduc și pe Antonia în lumea în care eu trăiesc de atâta timp, acum suntem prieteni, colegi, și în continuare o respect și îi sunt alături, ca în prima zi când ne-am cunoscut. Doar Divinitatea știe (n.r. dacă se vor împăca), deși este nevoie de energie investită bilateral pentru ca lucrurile să funcționeze. But never say never! (n.r. Dar niciodată să nu spui niciodată!).", a încheiat Enzo, pentru aceeași sursă.