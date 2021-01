Episodul 1 Survivor România 2021, sezonul 2. Ce traseu au de parcurs Faimoșii și Războinicii în primul duel din competiție

Vezi Survivor România sezonul 2 episodul 1. Faimoșii și Războinicii s-au luptat în Republica Dominicană.

Survivor România sezonul 2 episodul 1 va fi difuzat sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20 pe Kanal D. Emisiunea va fi difuzată cinci zile pe săptămână după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00 pe Kanal D.

Survivor România sezonul 2 episodul 1

După un casting exigent, membrii celor două echipe care se vor duela în Republica Dominicană au fost aleși și au pornit către insula însorită. Faimoșii și Războinicii de la Survivor România 2021 se vor duela în primul episod care se va difuza sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20 pe Kanal D.

Survivor România 2021 se va vedea și în online pe kanald.ro/live.

Survivor România 2021 se va vedea și în online pe kanald.ro/live.

Cine sunt concurenții din sezonul 2, Survivor România

Echipa Războinicilor este formată din Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghița, Maria Hîngu, Mellina, Andreea Moșneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu,

Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara. Aceștia se vor duela cu membrii echipei Faimoșilor, care este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Cine a câștigat sezonul 1, Survivor România

În primul sezon Survivor România, trofeul a fost câștigat deElena Ionescu , care a reușit să adune cele mai multe voturi din partea publicului. În aproape 5 luni de competiție, Elena a dat dovadă de tărie fizică, dar și psihică.

”Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor. Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”,a mărturisit Elena Ionescu, după Marea Finala Survivor sezon 1.

„Survivor România” este un format internațional de succes, produs de Acun Medya, care pune la încercare vedete și personalități încă necunoscute publicului larg și le testează inteligența, inventivitatea, forța fizică, rezistența psihică și puterea de adaptare la condiții extreme, departe de confortul familiei și de tehnologie.