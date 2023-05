"Eram ca în cazul Dinu și Deea" Marina Almășan face dezvăluiri nebănuite despre divorțul de Victor Socaciu, la mai bine de un an de la moartea artistului. Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care mariajul lor a luat sfârșit

In articol:

Victor Socaciu și Marina Almășan au fost căsătoriți din 1996 și până în 2012, din rodul iubirii lor venind pe lume un băiat, care-i și poartă numele regretatului artist.

Iubirea lor, însă, a ajuns la final când nimeni nu se aștepta, căci în toți anii petrecuți împreună, cei doi s-au afișat mereu ca fiind cuplul perfect, în care dăinuie sentimentele puternice, respectul și înțelegerea pe toate planurile.

Marina Almășan face dezvăluiri nebănuite despre divorțul de Victor Socaciu, la mai bine de un an de la moartea artistului

Marina Almășan și Victor Socaciu, despărțire dureroasă

Doar că, adevărul se pare că a fost altul, căci în 2014, Socaciu avea deja să își refacă viața alături de o altă femeie.

Însă, până la momentul acela, între Victor Socașiu și Marina Almășan a fost o poveste de final dură, lasă ea să se înțeleagă.

Vedeta spune că a avut parte de o căsnicie perfectă, dar cu un final trist și dureros, care ani la rând și-a pus amprenta asupra sa și care nu a fost înțeles de multă lume.

”Eu am avut o căsnicie foarte frumoasă cu el, exceptând ultima perioadă care m-a marcat mult, Victor tocmai avusese transplantul de rinichi și devenise alt om, în urma acelui transplant. Atunci a început să se ducă în alte direcții fericirea noastră. Lumea nu înțelesese. Aveam o căsnicie perfectă, eram ca în cazul Dinu Maxer și Deea, deodată auzi că divorțează”, a spus Marina Almășan, conform spectacola.ro.

Tocmai de aceea, ducând povara unui final nepotrivit pentru o căsnicie ca a lor, a unei supărări pe care nu a grăit-o niciodată, după moartea lui Victor Socaciu, Marina Almășan și-a pus gândurile și sentimentele pe tavă.

A scris cartea care spune tuturor ceea ce ea voia să fie ultima discuție purtată cu Victor Socaciu. Moartea, însă, le-a luat acest drept, în mod subit, dar, poate, cumva, presimțit de prezentatoare.

Artistul, conform spuselor apropiaților, ar fi murit cu regretul unei rupturi atât de dure, ca cea dintre el și Almășan, în timp ce ea a rămas cu sufletul încărcat de ceea ce voia să îi mărturisească, după mai bine de un deceniu de tăcere, celui alături de care a trăit ceea ce puțin au ocazia în această viață, spune vedeta: o poveste de dragoste perfectă.

„Din toate cele 16 cărți ale mele a fost cea care s-a scris cel mai dificil, din punct de vedere emoțional. Am simțit nevoia să-mi aștern cei 16 ani petrecuți alături de Victor și ca pe o descărcare a unor emoții pe care le-am ținut foarte mult timp după mine.Am simțit nevoia să scriu această carte pentru faptul că timp de aproape 11 ani care se scurseseră de la despărțirea noastră, eu foarte supărată fiind pe felul în care aceasta avusese loc, am refuzat să mai vorbesc cu Victor, să mai păstrez legătura cu el, considerând astfel în sinea mea că-l pedepsesc pentru felul în care a ales să pună punct căsniciei noastre. Neavând preț de 11 ani niciun contact cu el, deși veneau semne din exterior, de la prietenii noștri comuni, că Victor ar regreta, nu știu cât era adevărat, poate era. Atunci am simțit nevoia, eu tot gândindu-mă că va veni momentul în care noi vom vorbi și-mi va spune și el ce are de spus, o să-i spun și eu, și m-a luat prin surprindere moartea lui, deși când am citit în presă că s-a îmbolnăvit de Covid, mă gândeam că această boală îi va fi fatală și îi va afecta foarte tare starea de sănătate. Am scris atunci această carte în care am refulat toate emoțiile pe care le-am ținut ascunse, am avut regrete că noi nu am comunicat, nu am apucat să ne spunem lucruri, atunci am povestit eu celor din jur puține lucruri dintre noi doi, fără a pune accent pe ultima perioadă mai tristă”, a mai spus prezentatoarea.