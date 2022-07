"Erau șanse să nu mai fiu!" Narcisa Suciu a văzut moartea cu ochii! I s-a făcut rău în aeroport și a ajuns direct pe masa de operație. Mihai Mitoșeru a fost martor la nefericitul eveniment: "M-a ajutat să mă târăsc pe acolo"

In articol:

Narcisa Suciu a trecut prin momente cumplite în urmă cu câteva zile, când i s-a făcut rău în aeroport. Artista a crezut inițial că este ceva de moment, însă starea i s-a agravat și a cerut ajutorul medicilor.

Când a ajuns la spital, cântăreața a trecut printr-un șoc, căci doctorii au băgat-o de urgență în operație.

Citeste si: Fiica Narcisei Suciu, vestita in Finlanda pentru frumusetea si talentul ei!

Narcisa Suciu: "Mi-a fost foarte rău, Mihai Mitoșeru m-a ajutat să mă târăsc pe acolo, prin aeroport!"

Narcisa Suciu a fost la un pas de tragedie în urmă cu câteva zile. După ce a susținut un concert lângă Baia Mare, artista a plecat spre București, acolo unde a participat la festivalul de Folk de la Chitila. Înainte de a prinde avionul spre Capitală, însă, cântăreața a început să se simtă rău.

Cel care i-a dat o mână de ajutor a fost chiar Mihai Mitoșeru, care era prezent și el în aeroport. Văzând că nu își revine, Narcisa Suciu a apelat la ajutorul medicilor, după spectacolul de la Chitila.

A mers la spital și a făcut o serie de analize, iar medicii au decis să o bage de urgență în operație:

Citeste si: „Venim la biserică să primim binecuvântarea”. Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei, George, s-au logodit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Narcisa Suciu și-a publicat cartea. „Din durerea profundă a apărut acest proiect”, declară cântăreața

În avion am primit o pastilă de la stewardesă, era o pastilă de rău de mișcare, am adormit. În Chitila am ajuns la o cameră pe care o aveam lângă cântare. Acolo am primit ajutor de la o asistentă, niște injecții, pastile, am adormit și m-am trezit pe seară, dar nu am crezut că pot să cânt. Până la urmă am zis că o să mă duc să cânt totuși vreo trei piese. Una peste alta, luni am ajuns la spital, nu mai puteam, am ajuns la un spital despre care știam că are cameră de gardă, mi-au luat analizele, am făcut CT și după a venit un domn, un chirurg care mi-a spus că ar trebui să intrăm în operație acum, că e urgență de grad 0, în cazul în care mă grăbesc s-ar putea să nu iasă și dacă nu mă grăbesc s-ar putea să fie prea târziu.", a povestit Narcisa Suciu, pe contul personal de Facebook.

Narcisa Suciu [Sursa foto: Captură video]

"Operația că a fost foarte urâtă, erau șanse să nu mai fiu"

Narcisa Suciu a vorbit și despre diagnosticul pus de medici. Artista a dezvăluit că a fost la un pas de tragedie, căci în momentul în care a ajuns la spital intrase în septicemie din cauza faptului că avea apendicele perforat: "Aveam un apendice perforat, explodat, practic tot abdomenul meu era un puroi. M-am trezit din operație, mi-au zis oamenii că operația că a fost foarte… urâtă, că erau șanse să nu mai fiu, că a durat vreo 4 ore și că începem tratamentul. Așa că în ultimele zece zile au am fost în spital, există însă premise să merg acasă, analizele mele arată mai bine, am început să prin culoare în obraz, în condițiile în care, practic, lunea trecută… murisem.

Am fost în septicemie, după operație analizele mele arătau foarte rău, indicele de septicemie era foarte mare, asta marți dimineața, după operație, miercuri deja valoarea asta se înjumătățise, joi tot așa, dar cred că am băut pe venă litri de antibiotice, plus calmante și antiinflamatoare, branule peste tot.", a mai povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu [Sursa foto: Captură video]