Mihai Mitoșeru iubește din nou! Prezentatorul TV a făcut primele declarații despre femeia care a intrat în viața lui : "E cum aș vrea eu să fie"

Au trecut trei ani de când Mihai Mitoșeru a divorțat de Noemi, iar de atunci prezentatorul TV a încercat să fie destul de discret în privința relațiilor.

Recent, însă, în cadrul unui interviu pentru playtech.ro , acesta a dezvăluit că în viața lui a intrat o femeie care l-a făcut să creadă din nou în iubire.

Mihai Mitoșeru, pregătit să-și refacă viața, la trei ani de la divorț

Divorțul de fosta soție l-a făcut pe Mihai Mitoșeru să fie mai precaut atunci când vine vorba despre alegerea unei posibile partenere. Prezentatorul TV a vorbit în nenumărate rânduri despre cum și-ar dori să fie viitoarea lui iubită, iar acum se pare că a și întâlnit-o. Acesta a dezvăluit că în viața lui există de puțin timp o femeie exact așa cum a visat: "Cred că îmi doresc mult și puțin. Îmi doresc puțin, în sensul că vreau o fată normală, dar pare că vreau mult în perioada asta. Chiar am cunoscut de curând pe cineva și e prea ok, prea normală, prea cuminte.

Mă tot gândesc că trebuie să îi caut un defect. Trebuie să aibă un defect, că e prea ok! Pare prea ok. Ne vedem de vreo 2 săptămâni, habar nu am ce va fi, dar e cum aș vrea eu o femeie să fie. Habar nu am, timpul o să ne demonstreze ce se va întâmpla mai departe.", a declarat Mihai Mitoșeru, pentru sursa amintită.

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Facebook]

Mihai Mitoșeru își dorește să ajungă din nou în fața altarului

Mihai Mitoșeru a vorbit și despre posibilitatea de a îmbrăca din nou costumul de ginere. Prezentatorul a dezvăluit că este pregătit să facă nuntă, în cazul în care își va găsi aleasa: "Nunta mea o să fie cum vreau eu și cum vrea ea. Cum o să vrea ea, care o să fie ea. Vreau să fac o nuntă, chiar dacă am divorțat, nu sunt din acela care zic că nu mă mai însor, din contră, vreau să mă însor, vreau să fac nuntă.", a adăugat Mihai Mitoșeru.