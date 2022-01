Eroul lui poți fi tu! Povestea emoționantă a lui David, un copil de 3 ani care riscă să-și piardă definitiv vederea! Strigăt de ajutor din partea părinților: „Mi-au dat o șansă, o speranță! Vreau să se bucure!”

In articol:

David are 3 și s-a născut cu malformații la ambii ochi! În timp ce alți copii învață să vorbească, să-i imite pe cei din jur și să se joace, micul David vede doar umbra părinților săi.

Cristian Paraschiv, tatăl lui David: „Am fost și la stat, și la privat. L-au operat de 5 ori!”

A trecut deja prin multe operații și anestezii generale pentru vârsta sa și riscă să-și piardă vederea de tot. Tatăl băiețelului ne-a mărturisit că medicii i-au descoperit afecțiunea când avea doar 3 luni. De atunci au început lupta! Au mers la mai mulți medici, mai multe spitale, însă ultima lor speranță vine din Turcia, unde, dacă reușesc să adune suma necesară operației, micul David are șanse să vadă din nou.

Tatăl lui David a povestit cât de mult a avut băiețelul său de îndurat ca să poată avea o șansă la o viață normală, ca să poată vedea din nou. La vârsta de 3 luni, Cristian Paraschi și soția sa au aflat că băiatul nu vede aproape deloc.

La un an, David a avut prima operație.

„La 3 luni de zile mi s-a zis că e orb. El are cristalinele scoase pentru că erau lezate. Dacă le lăsam, risca să orbească din cauza glaucomului.(...) Galucomul face o presiune în ochi. I-am pus niște valve ca să-l ajute să dreneze, și tot are probleme!(...) Va fi necesară o altă intervenție peste un an de zile, să i se pună cristalinele”, le-a spus tatăl lui David jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Părinții se luptă de trei ani să îl ajute pe David, însă au rămas fără resurse.

„La ochiul cu care nu vedea l-au operat de 5 ori!(...) Acum lui îi trebuie transplant de cornee.

Am fost în Turcia cu el, în vară. Am făcut împrumuturi și, când (clinica) mi-a spus de o sumă pe care nu am avut-o, am renunțat. Îmi mai trebuiau 1.000 de euro ca să-i facă un control cu anestezie”, a mărturisit Cristian Paraschiv.

David are nevoie de 15.000 de euro pentru a se opera urgent

David riscă să-și piardă vederea de tot

După ce s-au plimbat pe la mai multe cabinete, părinții lui David au hotărât să caute ajutor specializat în două clinici din Turcia. Transplantul de cornee de care are atâta nevoie, însă, necesită o sumă cu mult peste posibilitățile tatălui lui David, care lucrează ca livrator, și ale mamei, care trebuie să aibă grijă în permanență de băiatul lor.

„În Turcia ne-au zis că ne trebuie 14.000 de euro pentru transplant (de cornee). Acesta este pentru ochiul stâng, cu care nu vede momentan. Și la dreptul îi va trebui, dar nu acum.(...) Chiar și cu acesta, o să vadă umbre și lumini. Ochiul lui a albit din cauza corneei. Cu tot cu controlul cu anestezie și drumul, cheltuielile se ridică la peste 15.000 de euro. Are trei ani și jumătate și vreau să se bucure!(...) În Turcia mi-au dat o șansă, o speranță. Vreau să mă agăț de orice!”, a spus emoționat tatăl lui David.

Tu îi poți da șansa unui băiețel de 3 ani de a face transplatul de cornee de care are nevoie pentru a putea vedea. Dacă vrei să îl ajuți pe David Paraschiv, poți dona în contul RO83BTRLRONCRT0408473602, pe numele Cristian Paraschiv, cod Swift BTRLRO22, la Banca Transilvania, sau prin Revolut, la numărul 0760962977.

