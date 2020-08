Livia Pop, sexy la plaja

Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului și, pe lângă talentul muzical se poate lăuda și cu un corp de fotomodel.

De curând, Livia Pop a decis să se bucure de pauza impusă de epidemia de coronavirus și să se răsfețe puțin la plajă. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a mers la o piscină din apropierea casei sale și acolo a transformat ziua într-una cu adevărat fierbinte. Astfel, cu o întreagă colecție de costume de baie după ea, Livia Pop a făcut o mică ședință foto la piscina cu pricina, dovedind că, în ciuda faptului că nu ține vreo dietă strictă și nici nu face prea mult sport, are un corp care i-ar permite oricând să se transforme într-un fotomodel.

”Îmi place să fac fotografii, iar uneori, când am o stare de spirit bună, nu mă sfiesc să pozez în costum de baie. De aceea am și făcut aceste fotografii. Mă simt bine, cu adevărat, în corpul meu, așa că am profitat de vremea bună și după ce am ales costumele de baie car eîmi plăceau cum vin pe mine mi-am pus o amică să îmi facă poze”, ne-a spus Livia Pop care, astfel, demonstreză că a trecut peste dificila despărțire de celebrul manelist Blondu de la Timișoara.

Livia Pop, bătută de un coleg de trupă

De Revelion, un conflict între membrii trupei cu care cânta Livia Pop a degenerat. Mai exact, când s-a băgat să îi despartă pe doi colegi de trupă care s-au încăierat, cântăreața Livia Pop a fost bătută cu sălbăticie. ”M-a lovit și pe mine! În toată nebunia de atunci, eu, primul meu gând a fost să sun la 112, pentru că așa mi se părea firesc. Și așa ar fi fost să fac... Dar, ceilalți colegi, el (agresorul, n. red.) fiind pe la noi prin zonă un tip temut, nu au vrut. Ei m-au rugat să plecăm acasă, să nu fac treaba asta, să nu sun la 112, și atunci am cedat... Mi-a dat două palme, mi-a lăsat niște urme. Eu sunt femeie, el fiind bărbat, vă puteți imagina ce s-a întâmplat”, ne-a spus frumoasa cântăreață Livia Pop.

Livia Pop, despărțire dificilă de Blondu de la Timișoara

Livia Pop, una dintre cele mai frumoase cântărețe de muzică populară a trecut, recent, printr-o despărțire dureroasă după ce, relația de ani pe care o avea cu Blondu de la Timișoara, s-a destrămat. ”Poate că a fost din cauza geloziei, eram destul de geloși amândoi și, probabil, din cauza asta s-a întâmplat totul. A fost o relație frumoasă, cu bune, cu rele, cât a fost... A durat aproape 3 ani, dar asta e, mergem mai departe. Vă dați seama, poate că și eu îi dădeam motive să fie gelos și el îmi dădea motive să fiu geloasă. Iar asta pentru că în meseria pe care o avem e destul de greu să ții o relație...”, ne-a spus, în exclusivitate, Livia Pop.