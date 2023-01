"Este extrem de educat și atent. Mi-a făcut o surpriză imensă". Gestul care a impresionat-o pe Marcela Fota până la lacrimi | EXCLUSIV

In articol:

Deși viața nu a dus-o mereu în cele mai bune situații și a trăit unul dintre cele mai grele momente din viața unei femei, Marcela Fota și-a găsit mereu puterea să zâmbească.

Relația cu fiul ei este una extrem de specială.

Îndrăgita interpretă de muzică populară are toate motivele să fie mândră, mai ales când vine vorba de fiul său. Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre cât de mult îi seamănă băiatul și ne-a dezvăluit că a surprins-o într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, chiar de Crăciun.

Marcela Fota vorbește despre calitățile pe care le-a moștenit fiul său

Una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară este mândră să fie mama unui băiat ce îi seamănă lei. Fiul Marcelei Fota a moștenit cele mai frumoase calități de la ea și de la tatăl său.

Citește și: Marcela Fota, povești emoționante despre sărbătorile copilăriei! Ritualul pe care obișnuia să îl facă cu frații în fiecare an, în prag de sărbători: "Trăirile noastre nu le voi uita niciodată"| EXCLUSIV

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu vedeta pentru a afla la ce îi seamănă cel mai mult, iar artista ne-a mărturisit tot!

"Îmi seamănă foarte mult, mai ales la caracter. Are și aceleași pasiuni ca și mine: restaurantele, moda și plimbările. Deși când era mic era unu la unu cu tatăl său, acum se pare că și la înfățișare începe să ia puțin din trăsăturile mele", spune Marcela Fota.

Când vine vorba asemănarea cu tatăl său, artista spune că de acolo David a moștenit trăsăturile fizice.

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

"Eu și tatăl lui semănam destul de mult la caracter. Fiul meu este un băiat foarte responsabil, este foarte silitor și are un bun simț ieșit din comun și nu sunt singura care susține acest lucru. Chiar am avut zilele trecute o discuție cu diriginta lui care îmi spunea că se înțeleg din priviri", ne-a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate.

Marcela Fota, mândră de fiul său

Artista este foarte mândră de fiul său. Vedeta ne-a mărturisit că David este extrem de atent și este lăudat chiar și la școală.

Citește și: Urmărire cu final tragic în Buzău. Un bărbat a rămas fără picior după ce a fost lovit de un șofer care fugea de oamenii legii

"Este un copil foarte bun și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat un copil așa bun. Chiar discutam cu o prietenă și spunea că trebuie să ai noroc în viață cu copiii. Eu am avut noroc de un copil extraordinar și cred că faptul că l-am crescut cu o dragoste în exces l-a făcut să fie mai bun.

Eu sunt foarte mândră de el din toate punctele de vedere. Este un băiat frumos, atent, este un băiat extrem de educat", ne-a dezvăluit Marcela Fota.

Fiul Marcelei Fota i-a făcut o surpriză imensă

Frumoasa cântăreață ne-a mărturisit că fiul său i-a făcut recent și una dintre cele mai mari surprize. Vedeta are o pasiune mare, iar David s-a gândit ca de Crăciun să îi ofere un dar pe care să nu îl uite niciodată.

Marcela Fota ne-a dezvăluit, vizibil emoționată, că fiul săi ia luat un dar cu toate economiile lui, iar ea nu se aștepta niciodată la acest lucru. David s-a asigurat că își va face mama să zâmbească, căci artista nu poate descrie în cuvinte bucuria pe care i-a făcut-o fiul său.

"De sărbători am avut o surpriză imensă din partea lui, la care nici nu mă așteptam. De Sărbători știți cum e cu Moșu, am aranjat cadourile pentru el și când am coborât să deschidă și el cadourile am constat că aveam și eu o cutie imensă pe care scria Marcela.

Se ocupase el și cu toate economiile lui mi-a făcut o mare surpriză. Știa el că am o mare pasiune și mi-a făcut o surpriză imensă, deci este clar și foarte atent", ne-a dezvăluit Marcela Fota, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!