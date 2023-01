Marcela Fota, decizie radicală după ce a fost criticată pentru relația cu iubitul tinerel! La început a fost afectată: „La un moment dat se va întoarce”

In articol:

Marcela Fota a ajuns în centrul multor controverse, la scurt timp după ce soțul ei a decedat. Tragedia a făcut ca folclorista să rămână o mamă singură pentru un băiat ce se apropie de adolescență, dar și o femeie tânără fără bărbatul iubit alături.

Astfel că, vremea trecând și suferința căpătând alte valențe, cântăreața de muzică populară a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că iubește din nou.

Citește și: Iubitul tinerel al Marcelei Fota dă clasă tuturor bărbaților! Cadoul de milioane pe care i l-a oferit artistei

Marcela Fota, decizie radicală după ce a fost criticată pentru relația cu iubitul tinerel [Sursa foto: Instagram]

Marcela Fota a ales să iubească fără să țină cont de gura lumii

De luni bune, cântăreața a mai dat o șansă iubirii și se declară îndrăgostită de un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Doar că asumarea unei noi relații de iubire a adus-o pe văduva folclorului românesc în centrul multor controverse, nu puțini fiind cei care i-au criticat alegerea în materie de iubire.

Astfel că valul de ură, reacțiile acide din spațiul public și tot ceea ce se vehicula despre viața sa amoroasă au copleșit-o pe Marcela Fota, dar doar până la punct.

În momentul în care a înțeles, spune ea, că fericirea ei și a copilului său țin doar de acțiunile și gândurile sale, nu de ceea ce vine

din exterior, de la necunoscuți, situația s-a schimbat radical.

Acum Marcela Fota declară că, fiind conștientă că nu a făcut rău nimănui cu noua sa relație, nu se mai lasă rănită de nicio vorbă venită din partea unor oameni care nici măcar nu o cunosc.

Pentru ea, pentru fiul ei, dar și pentru iubitul tinerel, cântăreața de muzică populară declară că este important doar ceea trăiesc ei departe de ochii curioșilor, felul în care se simt, discuțiile și planurile pe care și le fac.

Citește și: Iubitul tinerel al Marcelei Fota nu se uită la bani, atunci când vrea să o surprindă! Artista s-a lăudat pe internet cu cadoul primit

Concluzia la care a ajuns și pe care o pune în practică de ceva vreme se datorează și faptului că vrea să fie un exemplu bun de urmat pentru fiul său, care să își dorească să trăiască fiecare moment al vieții la capacitate maximă.

”Mi-am dat seama că prioritatea mea este fericirea mea și a băiatului meu, iar eu asta fac. Clădesc fericire pentru mine și pentru David. Unul dintre principiile mele de viață era „nu face rău, pentru că la un moment dat se va întoarce”. În momentul în care a început presa să scrie despre mine am fost șocată. Știam că nu făcusem nici un rău nimănui și nu înțelegeam care este motivul pentru care sunt atacată, unde și cu ce greșisem. A fost o perioadă în care am fost afectată apoi când am văzut cu câtă ușurință presa mă denigra iar unele persoane le „săreau” în ajutor m-am gândit: cine sunt „ei” să „merite” suferința mea? Și așa a început împăcarea, mi-am dat seama că sunt singura care trebuie să facă ceva pentru fericirea mea, atunci am hotărât să NU îmi mai pese. Trebuia și trebuie să îi arăt băiatului meu că viața este frumoasă și merită din plin să o trăiești”, a spus Marcela Fota, conform Unica.