„Este foarte complicat” Oana Ioniță încă poartă numele de familie al fostului ei soț, deși au divorțat! Ce s-a întâmplat în timpul procesului dintre ea și Florin Budnaru: „Am ajuns la tribunal din nou”

După 10 ani pe care i-au petrecut împreună, Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să pună capăt căsniciei lor. Procesul de divorț a ajuns la final, iar acum, fosta bebelușă și cunoscutul tenor sunt doi oameni liberi, însă mai există o problemă de rezolvat, și anume, faptul că, în acte, numele de familie al Oanei este încă „Budnaru”.

De ce nu și-a schimbat Oana Ioniță numele de familie?

Fosta bebelușă a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că divorțează de bărbatul alături de care și-a petrecut ultimul deceniu din viață. Cei doi au trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă și au împreună un băiat, pe Maxim.

Ei bine, în ultimele luni, cei doi au trecut printr-un proces de divorț, care a ajuns la final în urmă cu câteva zile. Totuși, deși ea și Florin Budnaru au divorțat oficial, Oana Ioniță încă nu și-a schimbat numele de familie, pentru că, spune ea, acest lucru nu a fost posibil până în prezent, din cauza unor chestiuni birocratice. Vedeta încă așteaptă să primească, în format fizic, decizia de divorț, pentru a-și putea schimba numele de familie și a reveni la cel de „Ioniță”.

„Este foarte complicat. Teoretic, pe data de 14 septembrie am primit sentința finală pe care trebuia sa o primim pe 29 mai. Din motive birocratice (grevă, vacanță). Am început cu un proces, am terminat la notar, la notar am hotărât să ne despărțim amiabil, sentința trebuia apoi să se reia în tribunal cu toate că trebuia să se finalizeze la notar, dar am ajuns la tribunal din nou. Teoretic, eu acum sunt divorțată sau căsătorită, pentru că am înțeles că s-a pronunțat divorțul pe 14 septembrie, dar trebuie să primesc o hârtie care să ateste divorțul ca eu să pot să-mi schimb numele și să redevin Ioniță Oana. Deci, este incert tot ce se întâmplă, dar eu mă consider divorțată de când am depus actele de divorț din februarie – martie”, a declarat Oana Ioniță pentru Unica.ro.

Oana Ioniță își vede foarte rar fiul

După ce ea și Florin Budnaru au decis să se separe, fiul lor, Maxim, a hotărât să locuiască împreună cu tatăl său, lucru cu care Oana Ioniță a fost de acord. Totuși, la puțin timp după ce procesul de mutare a avut loc, fosta bebelușă a dezvăluit că suferă foarte mult din cauza faptului că, de când s-a despărțit de Florin, ea l-a văzut extrem de rar pe fiul pe care îl au împreună.

„Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului. Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan. Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des.Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”, a declarat Oana Ioniță pentru Fanatik.ro.