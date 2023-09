„Este mai greu decât mi-am imaginat” Anghel Damian a dat tot din casă! Cum se descurcă iubitul lui Theo Rose în rolul de tătic: „O perioadă dificilă”

In articol:

În urmă cu trei luni, Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată. Deși iubita lui nu se sfiește să apară în public și să vorbească despre lucrurile care se întâmplă în viața ei, Anghel a fost întotdeauna discret și nu și-a dorit să dea prea multe detalii despre viața lui personală.

Însă, de curând, actorul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai important rol din viața lui, și anume, cel de tătic.

Sasha Ioan le face viața mai frumoasă lui Anghel Damian și lui Theo Rose, însă viața de părinți vine întotdeauna la pachet cu responsabilități și schimbări pe toate planurile. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Anghel Damian, care a mărturisit că viața de tată este mult mai grea decât își imagina. Totuși, bucuria pe care o simte de când are un copil este una de nedescris, iar actorul a recunoscut că, de când Sasha a apărut în viața lui, norocul i-a surâs, atât în viața personală, cât și în cea profesională.

„E un efort colosal. Mărturisesc că știam că o să fie greu. Este mai greu decât mi-am imaginat. Dar până la urmă când vezi trailer-ele care sunt așa un prim pas către ieșirea în lume, parcă simți că ai uitat de tot greul și a meritat tot efortul. Sunt momente, îți mărturisesc, în care te întrebi cum o scoți la capăt cu tot, cu viața. Pe lângă asta există și viață.(...) Nu cred că sunt genul care se stresează. Am fost foarte liniștit, nu știu dacă relaxat este cuvântul, dar am fost liniștit. În sensul în care mi-am imaginat că or să fie niște lucruri pe care o să trebuiască să le învățam, mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă, mi-am imaginat că o să fie o perioadă extrem de fericită și am primit în plus față de ceea ce mi-am imaginat. Pe toate planurile”, a declarat Anghel Damian pentru Ego.ro .

Fiul lui Theo Rose nu a purtat, inițial, numele tatălui său

După ce artista a devenit mamă, o întreagă controversă s-a iscat în jurul numelui de familie al bebelușului, căci tatăl lui Theo Rose povestea atunci că Sasha nu va fi trecut pe numele de Damian.

De curând, cântăreața a făcut lumină în acest caz dezvăluind că, într-adevăr, inițial, Sasha Ioan a purtat numele ei de familie, din cauza faptului că ea și Anghel nu sunt căsătoriți civil. Însă, în prezent, bebelușul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian este trecut în certificatul de naștere cu numele de familie al tatălui său, căci actorul a rezolvat rapid această problemă.

„Copilul poartă acum numele de familie al lui Anghel. Pentru că nu suntem căsătoriți, în maternitate au trecut pe fișa de naștere numele meu de familie. Înțeleg că este o procedură standard. Noi obișnuim să glumim și să spunem că „gata, l-am înmatriculat pe numele tatălui.”, a mărturisit Theo Rose pentru Viva.ro.