Vlăduța Lupău a recunoscut asta chiar de ziua de naștere a fiului său! Care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l facă, după ce l-a născut pe Iair

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. Artista se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră în plină ascensiune, având numeroase proiecte muzicale. Mai mult decât atât, interpreta a învățat să-și împartă timpul între viața de artist și cea de mamă, iar până acum se pare că i-a ieșit cu brio.

Nu uită niciodată să petreacă momente de neuitat alături de soțul său, dar și de copilul minunat pe care îl au împreună, Iair.

Artista a devenit mamă pe 6 august 2022, iar de atunci a început unul dintre cele mai frumoase capitole din viața sa. Recent, artista și-a emoționat fanii de pe rețelele de socializare, după ce și-a pus sufletul pe tavă.

Vlăduța Lupău, scrisoare pentru fiul său

Îndrăgita interpretă de muzică de petrecere este o mamă fericită, dar emotivă atunci când vine vorba de fiul său, Iair. Cu ocazia zilei de naștere a micuțului, Vlăduța Lupău a vrut să pregătească un cadou special, mai precis, o scrisoare. Vedeta a recunoscut în fața fanilor săi că este sensibilă, mai ales atunci când vine vorba despre astfel de subiecte.

„Ce f ac? Îi pregătesc 'scrisoarea' de ziua lui...știți că am latura mea sensibilă. Câteva minute și s-au dus lunile...urmează anii”, a scris vedeta pe InstaStory.

Vlăduța Lupău a vrut să împărtășească scrisoarea emoționantă și cu fanii săi de pe Instagram.

Artista a vorbit despre cât de mult i s-a schimbat viața în ultimul an, de când a devenit mamă pentru prima oară. Alături de Iair și de Adi Rus a învățat ce înseamnă iubirea, grija și respectul, mărturisind că data de „6 august” rămâne o zi specială pentru ea. De asemenea, interpreta de muzică de petrecere a vorbit si despre cel mai „greu” moment, acela că a trebuit să-și împartă fiul și cu alți membri din familie, însă, cu timpul, a înțeles că trebuie să facă și acest pas.

„La mulți ani …bucuria și sensul vieții mele…IAIR



6 AUGUST 2022 ai venit pe lume și mi-ai schimbat viața, i-ai dat sens, culoare, împlinire și fericire!

Primul an cu tine, pentru mine a însemnat startul la o viața nouă, a fost magic, a fost perfect, am învățat ce înseamnă o altfel de iubire, IUBIREA SUPREMĂ.

Am învățat să mă trezesc devreme, am învățat să mă grăbesc acasă, am învățat să schimb scutec, am învățat să te adorm, am învățat să dorm pe furiș, am învățat să …. extrem de multe!

Despre tine…

…ești un copil binecuvântat și știam asta de când am știut și că minunile există! Că știi tu, tu ești minunea mea!

Ești vesel, bun, si bineînțeles pentru mine ești cel mai frumos… ești ca tati tău!

Despre mine cu tine…

Te-am adorat din prima clipă si te-am vrut doar pentru mine… cred că așa s-a explicat la început sentimentul matern. După o perioadă am învățat că trebuie să te 'împart' pentru că toată lumea te-a așteptat și te iubește (aici a fost mai greu pentru mine) dar am reușit!

Și ca un secret… cel mai greu a fost, este și va fi mereu, momentul când plec de acasă chiar și pentru 5 minute, pentru că DORUL împreună cu IUBIREA este ceva greu în sufletul meu.

Dar fără sacrificii și muncă nu poți avea tot ce îți dorești, iar eu, ca mamă, îmi doresc tot ce e mai bun pentru tine, tocmai de aia muncesc să pot să îți ofer toată viața bună!

Despre eu și tati cu tine…

Suntem împliniți, fericiți și ne certăm doar când unul din noi

- te pupă mai mult

-nu te adoarme rapid si ușor

-nu trimite poza instant și nu raspunde instant la apelul video

Despre viitor…

Știi că seara ne zicem 'Îngerașul' și mereu îi mulțumim Lui Doamne, Doamne că suntem împreună…cam de aici pleacă totul în viață. Să-I mulțumim… asta înseamnă prezent și viitor.

Am încredere că El știe mai bine, care e rostul tău pe pământ și că îmi ascultă rugăciunile să ai o viață ușoară. Pentru că rugăciunile mamei, sunt cele mai puternice.



Te iubesc și îți mulțumesc pentru cum mă muști de obraz ca să-mi areți iubirea ta… iubirea ta pură!



August 6, ești ziua mea perfectă și preferată”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele sale de socializare.