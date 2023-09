Este oficial! Dana Criminala a băgat divorțul de Leo de la Strehaia! Avem toate detaliile despărțirii, în exclusivitate: "Acum câteva zile am depus actele" | EXCLUSIV

In articol:

Lucrurile se pare că nu sunt tocmai roz în familia lui Leo de la Strehaia. Bărbatul i-a adus mai multe acuzații Danei, pe Tik-Tok, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat că focoasa brunetă l-a părăsit pe afacerist. Vedeta a depus deja actele de divorț și se pare că nu este pentru prima oară când încearcă să se separe.

Înainte ca Leo să fie încarcerat, Dana a mai început încă o dată procedurile pentru divorț, însă evenimentele de la acel moment și situația afaceristului au convins-o să renunțe la demersurile legale pentru despărțire. Vedeta ne-a dezvăluit că a fost cel mai important sprijin pentru Leo cât timp acest s-a aflat după gratii, însă odată ce a ieșit din penitenciar lucrurile s-au schimbat.

Dana Criminala și Leo de la Streahaia s-au căsătorit în 2016, moment în care amândoi au fost extrem de emoționați. La cununie, Leo i-a oferit focoasei brunete un galben, așa cum este tradiția. Vedeta a arătat superb în rochia albă de mireasă și nimeni nu ar fi crezut că totul urma să se încheie cu o separare. Cei doi au traversat perioade mai bune și mai puțin bune, iar scandalurile nu i-au ocolit.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia divorțează

Dana Criminala și Leo de la Strehaia au decis să-și spună adio. După ce Leo a postat un Tik-Tok în care a anunțat despărțirea, focoasa brunetă ne-a confirmat faptul că nu mai sunt împreună și chiar a depus actele pentru divorț.

Dana este gata să încheie orice fel de relație cu afaceristul și familia lui. În urmă cu doar câteva zile, vedeta a mers și a intentat divorțul. Mai mult decât atât, nu este pentru prima dată când Dana baga actele de divorț și vrea să se despartă de Leo.

Cei doi au mai ajuns la cuțite și în urmă cu trei ani, înainte ca afaceristul să fie reținut și ulterior încarcerat.

După ce a ajuns la penitenciar, Leo s-ar fi rugat mult de Dana să înceteze demersurile pentru despărțire și să oprească divorțul, așa cum a povestit chiar ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

"Eu chiar am intentat divorțul pentru că Leo este așa cu ale lui. Am depus deja actele de vreo patru zile cred, cam așa", a dezvăluit Dana Criminala, în exclusivitate.

Dana Criminala a mai încercat să divorțeze de Leo de la Strehaia și în trecut

Dana Criminala nu este la prima încercare de divorț. Vedeta a mai vrut să se separe de Leo de la Strehaia, în urmă cu câțiva ani, chiar înainte ca afaceristul să ajungă în spatele gratiilor.

"Înainte de a merge el la penitenciar, eu aveam intentată acțiunea de divorț și la insistențele lui, când l-au luat la penitenciar, m-a sunat disperat să oprea divorțul că el nu poate să trăiască cu ideea că îl las și să-l opresc.

A fost situația aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl știam și foarte bolnav și am zis așa ferească Dumnezeu să nu-l am pe conștiință și l-am oprit. Am oprit divorțul, am renunțat la el.

Mai târziu am aflat că puteam să-l suspend, nu să renunț definitiv, dar în fine. L-am oprit"A fost situația aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl știam și foarte bolnav și am zis așa ferească Dumnezeu să nu-l am pe conștiință și l-am oprit. Am oprit divorțul, am renunțat la el. Mai târziu am aflat că puteam să-l suspend, nu să renunț definitiv, dar în fine. L-am oprit", a mai explicat Dana Criminala.

Dana Criminala, detalii cu privire la motivele divorțului de Leo

În timp ce era încarcerat, Leo de la Strehaia s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, fiind inclusiv operat pe creier. Îna ceastă perioadă, Dana mărturisește că l-a susținut cât de mult a putut și a făcut totul pentru a-i fi alături.

În ceea ce privește motivele divorțului, vedeta spune că au fost mai multe lucruri care nu îi mai conveneau și care o deranjau, printre acestea fiind în special comportamentul viitorului fost soț.

"Pe toată perioada detenției, eu am fost suportul lui psihic să zic așa. Eu îi ridicam moralul, iar el era foarte liniștit în privința aceasta știind că eu sunt alături de el, se terminase cu divorț și cu tot.

Erau o serie de lucruri care mie nu îmi conveneau, vis – a – vis de familia lui cu care umblă târâș zi și noapte și vă dați seama că pentru mine nu este o chestie normală să stau să locuiesc în casă cu nu știu câți inși și așa mai departe", a mărturisit Dana Criminala, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ce a spus Leo de la Strehaia despre despărțirea și Dana Criminala

La rândul său, în urmă cu doar o zi, Leo a făcut o serie de declarații în mediul online. Afaceristul a anunțat la acel moment că s-a despărțit de Dana Criminala și i-a adus mai multe acuzații, într-un videoclip postat pe Tik-Tok.

"Dana voia numai la bine și când era cash mult. Problema e că dacă pe mine mă lasă Dana voi fi cel mai șmecher bărbat. Voi fi cel mai bine bărbat, dacă eu scap de Dana! Dana m-a lăsat într-un moment în care îmi este foarte greu, cu vederea îmi este foarte greu, cu picioarele umflate. Ea s-a gândit să pună stop relației pentru că eu sunt bolnav.

Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei", a spus Leo de la Strehaia, pe Tik-Tok.

