Este oficial. Sebastian Chitoșcă și soția lui s-au despărțit. Faimosul a făcut primele declarații: "Mi-a zis direct: «divorț»"

Sebastian Chitoșcă a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor. Pe lângă aptitudinile fizice, faimosul i-a impresionat mereu pe cei de acasă cu devotamentul pe care îl arăta față de soția lui și cu povestea de dragoste pe care o avea cu Alexandra, cea căreia i-a jurat iubire veșnică.

Cu toate acestea, în ultimul timp fotbalistul a declarat că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, însă nu le-a oferit niciun detaliu fanilor. Recent, însă, Sebastian a confirmat despărțirea de soția lui și a povestit și cum s-a ajuns în acest punct, al separării.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra, soția lui, și-au spus adio

Sebastian Chitoșcă și Alexandra păreau mai îndrăgostiți ca niciodată și au declarat, la un moment dat, că își doresc să-și mărească familia și să devină părinți, cât mai curând. Totuși, lucrurile par să nu fi mers tocmai bine, căci faimosul a anunțat oficial despărțirea de partenera lui, despre care spune că încă o iubește. Fostul concurent de la Survivor a povestit că toate neînțelegerile pe care el și soția lui le-au avut în ultimul timp au plecat de la faptul că tânăra i-ar fi ascuns faptul că are în continuare un

viciu, deși îi promisese că renunță la acesta, în urma unor discuții.

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Mai mult, Sebastian spune că Alexandra prefera să rămână singură și nu mai comunica la fel cu familia, așa cum o făcea înainte: "A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul.

Am început și eu să o controlez, pe Instagram, să văd istoricul din ultimele 6 luni. O deranja pentru că ea nu a făcut nimic, iar eu nu aveam încredere. O deranja foarte tare. Eu aveam Instagramul ei pe telefonul meu, ea pe al meu, transparență totală. O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână.", a declarat Sebastian Chitoșcă, pentru Gsp.ro.

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Mi-a zis direct: «divorț, veți vorbi la divorț»

Sebastian recunoaște că și el este responsabil pentru ruptura produsă în căsnicie, căci soția îi reproșa tot mai des faptul că o neglijează și că petrece foarte mult timp făcând alte lucruri, în loc să îi acorde atenția necesară. De asemenea, faimosul a declarat că devenise conștient de cum o făcea să se simtă pe Alexandra și și-a cerut iertare în repetate rânduri, însă fară niciun rezultat.

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Fotbalistul spune că a încercat chiar să ia legătură și cu soacra lui, dar s-a lovit de o veste șocantă, căci femeia i-a transmis că se vor vedea la divorț: "Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era too late( n.r. prea târziu). Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face. Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea, zilnic, pentru tot ce am greșit.

O vedeam afectată. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct: «divorț, veți vorbi la divorț». Soția mea nu mi-a spus asta. Am lăsat-o în pace. Lucrurile astea se întâmplau duminică dimineața, în urmă cu o săptămână. Am venit cu mașina, fără tricou pe mine, conduceam, eram destrămat. Am plâns tot drumul, mergeam și aveam tot felul de gânduri. Speranța că se va întoarce m-a făcut să nu iau decizii proaste. Fiind la volan, ai tot felul de gânduri. La un moment dat, nici nu mai vedeam drumul. Prietenii noștri apropiați sunt șocați.", a mai povestit Sebastian Chitoșcă, pentru sursa citată.

Sportivul a recunoscut și faptul că în trecut a fost violent cu soția lui și a avut și un ordin de restricție timp de 10 zile, din cauză că tânăra a făcut o plângere pe numele lui: "Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile.", a încheiat fostul concurent de la Survivor.