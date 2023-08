Este sărbătoare mare în familia Danielei Crudu! Fosta asistentă TV își botează azi fiica. Primele imagini de la eveniment

In articol:

Daniela Crudu are un mare motiv de bucurie azi. Fosta asistentă este în culmea fericirii pentru că își botează fiica. Bruneta a ținut să organizeze evenimentul până la cel mai mic detaliu.

Daniela Crudu își botează azi fetița

Iată ce locație de vis a ales pentru petrecere!

Daniela Crudu este în culmea fericirii de când a devenit mamă. Bruneta a adus pe lume primul ei copil la începutul lunii mai, iar de atunci viața i s-a schimbat radical. Ea a născut o fetiță căreia i-a pus numele Daiana și pe care o va boteza chiar azi. Deși a fost rezervată cu privire la fericitul eveniment, se pare că nu s-a putut abține la nesfârșit și a postat primele fotografii. Pentru cea mai importantă zi din viața fiicei sale Daniela Crudu a ales să poarte o rochie albă, care îi scoate în evidență silueta de invidiat, pe care și-a recăpătat-o după naștere.

Imaginea postată pe instagram de către Daniela Crudu [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu, la botezul fiicei sale [Sursa foto: Instagram]

Unde va avea loc petrecerea? Daniela Crudu a optat pentru o locație de vis

Tot pe rețelele de socializare, fosta asistentă a adăugat și imagini cu locația unde va avea loc petrecerea. Restaurantul se află în apropierea unui lac, cu o vedere spectaculoasă, iar decorul parcă este desprins din povești.

Chiar dacă nu a făcut publice momentele din timpul pregătirilor, bruneta a pus la punct toate detaliile cu mai mult timp în urmă.

Micuța Daiana a venit pe lume la începutul lunii mai, iar la puțin timp după Daniela Crudu a făcut primele mărturisiri despre naștere. Vedeta a dezvăluit că a născut prematur, la 8 luni, însă fetița este sănătoasă și s-a dezvoltat rapid.

La fel de repede s-a refăcut și bruneta, care arată mai bine ca niciodată.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.”, spunea Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp.