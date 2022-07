Este sau nu Anca Țurcașiu o femeie singură? Anunțul pe care l-a făcut la doi ani de la divorț: "Sunt răsfățată și iubită!"

In articol:

Au trecut doi ani de când Anca Țurcașiu și tatăl copilului ei, Cristian Georgescu, și-au spus adio, iar vedeta pare să o ducă mai bine ca oricând. Chiar dacă nu s-a afișat momentan în compania niciunui bărbat, frumoasa actriță nu duce lipsă de admiratori.

Într-un interviu recent, pentru viva.ro , aceasta a recunoscut că este pregătită pentru o nouă relație și a dezvăluit cum ar trebui să arate partenerul ideal.

Anca Țurcașiu: "Sunt pregătită, dar bărbații sunt foarte fricoși!"

Anca Țurcașiu a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul de tatăl fiului său. Timpul a ajutat-o, însă, să se vindece, iar acum spune că este pregătită să se îndrăgostească din nou. Totuși, actrița mărturisește că bărbații nu îndrăznesc prea mult să o abordeze: "Sunt pregătită, dar bărbații sunt foarte fricoși, iar cu Bradley Cooper e… complicat! Ce să facem? să știi că bărbații sunt foarte timizi, foarte rar bărbații îndrăznesc, au curajul să vină către mine, pentru că se sperie de personalitatea mea și le e teamă oarecum. Pentru ei sunt Anca Țurcașiu, persoana aceea, nu pot realiza că sunt și eu un om ca toți oamenii. Cum m-aș duce eu acum să îl cunosc pe Bradley Cooper, de exemplu.

Eu m-aș duce normal, cumva, pentru că înțeleg că e doar o meserie aceasta, dar totuși ai așa un sentiment… Primesc foarte multe complimente și normal că mă fac să mă simt foarte bine, eu și sunt un om vesel, deschis, sociabil, zâmbitor, cald, adică nu sunt cu nasul pe sus sau să mă port într-un anume fel. Consider că sunt un om absolut normal.", a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru sursa citată.

Cum ar trebui să fie viitorul partener al Ancăi Țurcașiu?

Întrebată cum arată bărbatul ideal pentru ea, Anca Țurcașiu a oferit un răspuns surprinzător. Actrița a mărturisit că și-ar dori un partener care să semene cu tatăl sau bunicul ei și care să o facă să se simtă protejată: "Noi ne raportăm la cei mai importanți bărbați din viața unei femei. Pentru mine sunt bunicul și tatăl, de la care am învățat niște lucruri. Bunicul meu îmi punea mâna pe cap înainte să adorm și venea de la Ploiești la București cu trenul, ca să-mi țină mâna pe cap când făceam injecția cu penicilină, în fiecare zi și se întorcea acasă la Ploiești.

Ai mai auzit așa ceva?! Îți vine să crezi că tatăl meu, toată viața, m-a trezit mângâindu-mi degetele de la picioare și citindu-mi poezii de Nichita Stănescu? Tata și astăzi mă sună și mă întreabă: „Ai 10 minute?. „Da, tată! „Vreau să îți citesc două poezii. Dacă îți spun că am toate lucrurile astea legate de acești doi bărbați ca brazii din viața mea, atunci am să fac copy/paste și am să spun că aștept un bărbat ca bradul care să mă mângâie.", a dezvăluit Anca Țurcașiu.

