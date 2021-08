Este sau nu într-o relație Albert Oprea? Ce răspuns i-a dat Războinicul unui fan

In articol:

S-a tot speculat în ultima perioadă faptul că Albert Oprea ar forma o relație cu Simona Hapciuc, mai ales după ce aceștia au fost surprinși în ipostaze cât mai intime după terminarea Survivor România.

Albert Oprea este într-o relație?

Ba chiar mai mult, Războinicul a spus pentru WOWbiz cum ar trebuie să arate femeia perfectă pentru el, descriere care i se potrivea destul de mult Faimoasei.

Citeste si: Albert Oprea, pași mici, dar repezi spre inima Elenei Ionescu, câștigătoarea Survivor România. Gestul surprinzător făcut de războinic, după ce a recunoscut că a plăcut-o

„Nu am un tipar de femeie, trebuie să aibă acel ceva, să fie inteligentă… Trebuie să arate bine fizic. Aud chestia asta din partea multora, că nu contează cum arată fizic. Pentru mine trebuie să arate bine și fizic, ca să mă atragă. Până să descoperi un om, te atrage fizic. Nu am un tipar anume. Și trebuie să fie acea chimie între noi, să fie inteligentă, să am ce discuta cu ea”, a declarat Albert Oprea pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Însă, fostul concurent de la Survivor România abia a vorbit deschis despre viața sa personală.

Citeste si: Abia acum s-a aflat pe cine place Albert Oprea. Nu, nu este vorba de Simona Hapciuc!

În secțiunea de întrebări și răspunsuri, de pe Instagram, Albert Oprea a fost întrebat de un internaut dacă este sau într-o relație. Se pare că nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să dea un răspuns cât mai simplu, fără interpretări.

La momentul actual, Albert Oprea este un bărbat singur, potrivit ultimei informații transmise chiar de el.