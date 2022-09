Este sau nu Vica Blochina într-o relație cu Bănel Nicoliță? Fosta balerină nu s-a mai abținut și a spus adevărul: „Ne vedem tot timpul”

In articol:

În ultima perioadă, multe persoane cred că între Vica Blochina și Bănel Nicoliță s-a înfiripat o poveste de dragoste, asta după ce între balerină și fotbalist ar fi existat niște apropieri cam suspecte, motiv pentru care au început să apară numeroase speculații privind o posibilă relație amoroasă.

În acest sens, Vica Blochina a ținut să explice concret ce se întâmplă între ea și Bănel Nicoliță, făcând o serie de declarații pe baza acestui subiect.

Vica Blochina spune că îl cunoaște pe Bănel Nicoliță de mai mult timp, însă până când au devenit colegi în cadrul unei emisiuni, cei doi nu au avut ocazia să vorbească mai mult, întâmplându-se acest lucru abia vara aceasta.

Fosta balerină susține că între cei doi este vorba doar despre o prietenie, blondina și Bănel înțelegându-se foarte bine.

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la(...), ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Și cu Maria Constantin, cumva toată ediția asta a noastră, toți care am sărit atunci, am rămas prieteni foarte buni, într-un vibe foarte mișto. Ne vedem tot timpul, avem grup pe WhatsApp și ne scriem tot felul de chestii, unde ieșim, ce facem, deci ne vedem cam tot timpul. Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun. Știi care e faza? Eu am rămas șocată, de fapt îți dai seama că nu aveam ocazia să ieșim prin oraș cu Bănel înainte să plecăm la(...), dacă ne vedeam așa «Bună – Bună», dar la(...), dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume. Incredibil. Îl oprește lumea pe stradă, trage de el, face poze, este extrem de iubit și extrem de apreciat”, a spus Vica pentru Cancan.ro.

De asemenea, Vica Blochina are numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului și spune că relația de prietenie dintre ea și Bănel Nicoliță s-a legat rapid, asta pentru că s-au înțeles încă de la început, având mai multe lucruri în comun.

„E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii și se vede că e un suflet bun. Pur și simplu ne-am împrietenit. Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume. (...) Și cumva, noi am stat o săptămână împreună cu toții, ne-a unit chestia asta. Am avut emoții fiecare în parte pentru fiecare și cumva ne-a adunat Dumnezeu să fim pe același vibe cu toții. Oricum, el fiind fotbalist s-a cățărat la zece metri, nu știu cum a reușit să facă treaba asta. Și avea și copiii în sală. Copiii lui au fost prezenți, a sărit și cu copiii… De asta a și câștigat, normal, că a fost foarte bun.”, a mai spus Vica Blochina, pentru aceeași sursă.

