„Este un simbol modern al lui Liverpool” Jurgen Klopp își la revedere cu greu de la unul dintre „copiii” lui de suflet

In articol:

Mutarea lui Mane de la Liverpool la Bayern Munchen încheie o perioadă de 6 sezoane petrecute în tricoul „cormoranilor”, în care a marcat 120 de goluri în 269 de meciuri, și a câștigat Champions League și campionatul Angliei.

Jurgen Klopp: „Unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool pleacă și trebuie să recunoaștem cât de semnificativ este.”

Sadio Mane cu trofeul Champions League [Sursa foto: Twitter]

Antrenorul lui Mane și cel care l-a cerut pe senegalez în vara lui 2016, când s-a transferat de la Southampton, a fost plin de laude în mesajul de adio postat de Liverpool, miercuri, pe site-ul oficial al clubului.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol se căsătoresc? Declarațiile făcute de artist: „Cu acte și fără...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Este un moment mare. Nu are sens ca cineva să pretindă altfel. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool pleacă și trebuie să recunoaștem cât de semnificativ este. Golurile pe care le-a marcat, trofeele pe care le-a câștigat; o legendă, cu siguranță, dar și un simbol modern al lui Liverpool.(...) Dacă aș încerca să-l descriu în trei cuvinte, aș avea nevoie de mai multe încercări- pentru că sunt atât de multe moduri de a-l descrie folosind trei cuvinte; jucător de clasă! O adevărată legendă! Un model ideal! Un coechipier perfect! O persoană grijulie! Dar cele trei cuvinte care sunt cele mai potrivite astăzi sunt și cele mai greu de spus, <<Îmi va fi dor de tine!>>”, a declarat Jurgen Klopp

în interviul acordat site-ului „cormoranilor”, cu ocazia plecării lui Sadio Mane.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf a semnat cu noua echipă! Salariul colosal pe care îl primește lunar: „E greu să ascunzi așa ceva”

Sadio Mane: „Am petrecut o perioadă de neuitat la Liverpool.”

Sadio Mane a semnat cu Bayern Munchen un contract valabil 3 sezone [Sursa foto: Twitter]

În cei 6 ani pe Anfield, Mane a ajutat echipa să câștige din nou campionatul, după o pauză de 30 de ani, și Champions League, după o pauză de 14 ani.

Mane pleacă de la Liverpool la Bayern pentru suma de 41 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri contractuale, și a semnat cu bavarezii până în 2025. În final, atacantul senegalez a cerut să-i mulțumească lui Klopp și clubului pentru cei mai frumoși ani din cariera sa.

„Deci pot spune, desigur, că am câștigat mult și am petrecut o perioadă grozavă acolo. O perioadă de neuitat la Liverpool. Am câștigat mult. Cum spun întotdeauna, viața mea este mereu despre o provocare, și, când a venit, i-am spus clubului că vreau să plec, că aș vrea să merg în altă parte pentru o nouă provocare. Nu este altceva, este doar o provocare, pentru că vreau să mă provoc mereu ca să fiu din ce în ce mai bun”, a declarat Sadio Mane în ultima sa sesiune de întrebări și răspunsuri de la Liverpool.