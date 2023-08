"Ești pisălog!" Adela Popescu și Radu Vâlcan, schimb de replici în drum spre casă! Prezentatoarea TV nu a mai ținut cont că discuția o să apară pe internet: "Ce o să creadă lumea?"

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi nu se feresc să își expună viața personală pe internet și nu ratează nicio ocazie să își împărtășească experiențele cu internauții.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, schimb de replici pe internet

Recent, au avut un schimb de replici în timp ce se întorceau din vacanță, iar toată discuția a ajuns pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt foarte activi în mediul online și obișnuiesc să împărtășească mereu cu fanii experiențele lor de zi cu zi. De curând, au fost plecați în vacanță alături de părinții lor, așa că au ținut să le povestească și celor de acasă cum a decurs totul. Discuția s-a transformat rapid, însă, într-un schimb de replici amuzant, căci actrița nu s-a putut abține să nu evidențieze o caracteristică a soțului ei despre care, susține ea, nu mulți știu. Nici Radu Vâlcan nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat imediat replica.

Citește și: Radu Vâlcan a dat totul din casă! Ce se întâmplă între el și Adela Popescu de când sunt părinții a 3 copii: „Orice efort, orice sacrificiu”

„Adela Popescu: Ne-am întors în București și mergem la film. La întoarcerea din Bulgaria ne-am oprit în Olimp, însă părinții noștri au mai rămas două nopți acolo, fericiți, relaxați că nu mai era nimeni să le spună 'Dar nu mai combinați alimentele, dar nu mai stați la soare, dați-vă cu protecție', așa că vacanța lor a început, practic, după ce am plecat noi. Mai exact, după ce a plecat Radu, pentru că eu nu sunt pisăloagă, el este pisălog, chiar este. Ești pisălog! (n. red către soțul ei)

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tragedia din Crevedia. Prima reacție publică a lui Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal, care deține stația de gaz- stirileprotv.ro

Radu Vâlcan: Uite, vezi? Eu nu am zis nimic. Ce o să creadă lumea, că sunt pisălog dar nu zic nimic?

Adela Popescu: Păi tu cu asta cam păcălești. Tu nu zici nimic, dar oamenii nu știu că tu ești pisălog.”, sunt replicile dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan.

Postare InstaStory Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgiana Lobonț a răbufnit grav în aeroport. Ce a pățit cântăreața în momentul când a vrut să se îmbarce spre Ibiza: "Vă lasă pe dinafară cu banii dați"- radioimpuls.ro

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împlinit recent opt ani de la cununia civilă

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au aniversat recent împlinirea a opt ani de când au rostit marele "DA" în fața ofițerului de Stare Civilă. Actrița a vrut să marcheze cum se cuvine această zi importantă din viața lor, așa că i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă prezentatorului.

Citește și: Anunțul făcut de Adela Popescu, chiar din vacanța cu soțul ei! Ce a spus actrița despre experiența trăită peste hotare alături de Radu Vâlcan: „Nu ești niciodata prea bătrân să cunoști oameni”

„OPT ani de la cununia civilă. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul. Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta in primul rând uitându-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa. Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși. Noi cinci, in primul rând, și familiile noastre întregi pentru care mulțumim în fiecare seară. Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați arătat-o în toți anii ăștia. Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vină apusul ăsta care ne-a prins la mare.”, a scris Adela Popescu pe rețelele sale de socializare.