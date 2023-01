„Eu cu Denisa ne-am cumpărat casă” Iancu Sterp, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Denisa Coțolan. Tinerii îndrăgostiți au făcut un nou pas important în relația lor?

In articol:

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au dat o nouă șansă în urmă cu câteva luni, atunci când au decis să formeze un cuplu, după o relație eșuată în timpul adolescenței. Tinerii îndrăgostiți fac totul împreună și, de fiecare dată, împărtășesc cu admiratorii lor din mediul online cele mai importante decizii pe care le iau.

Cei doi locuiesc împreună într-un apartament spațios luat cu chirie, însă se pare că au planuri mari de viitor, chiar să-și cumpere propria locuință. În timp ce se aflau în vizită la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, fratele lui Culiță Sterp a făcut o glumă, în propriul stil caracteristic, însă din care fanii săi au înțeles că are planuri mari alături de partenera sa.

Aflați într-un tur la muzeu, cei doi au vizitat una dintre casele tradițional românești, moment în care a menționat, în spirit de glumă, că este casa pe care și-a cumpărat-o alături de iubita sa.

„Eu cu Denisa ne-am cumpărat casă. Îți place? Am zis să nu ne mai complicăm s-o construim, include multe bătăi de cap. Așa am cumpărat-o și gata.”, a spus Iancu Sterp în mediul online, în timp ce vizitau una dintre casele tradițional românești din cadrul muzeului.

Denisa Coțolan și Iancu Sterp s-au mutat împreună în Timișoara

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au luat decizia de a se muta împreună în Timișoara pentru că tânăra încă se află la studii, așa că și-a dorit să fie cât mai aproape de facultate. Fratele lui Culiță Sterp a împărtășit cu admiratorii săi decizia pe care a luat-o, transmițând și un mesaj special pentru mama Geta la momentul respectiv.

„Denisa mai are un an de facultate, la Timișoara. Noi ne-am mutat împreună după cum se vede. Bine, când pot și eu. Mai merg și acasă, mai am treabă acasă, dar mai stau și eu cu ea cât pot”, a dezvăluit Iancu Sterp în cadrul unui vlog, la scurtă vreme după ce s-a mutat alături de Denisa Coțolan într-un apartament din Timișoara.