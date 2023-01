„L-am prins la timp” Culiță Sterp, cu tricoul pătat de ruj la o cântare! Ce explicații i-a dat logodnicei sale când a văzut că totul a fost filmat: „Să nu crezi altceva”

In articol:

Culiță Sterp este prezent la eveniment private în timpul nopții și nu de puține ori fanii au întrebat-o pe logodnica sa cum reușește să gestioneze situația, în contextul în care partenerul său este înconjurat de femei frumoase la petreceri și în cluburi.

Se pare că artistul știe foarte bine ce are de făcut, astfel încât iubita sa să nu aibă motive de supărare.

Culiță Ster p are o mulțime de admiratoare care nu-i dau pace nici pe rețelele de socializare, dar nici în viața reală, la cântări. Logodnica sa are pe deplin încredere în el, însă se pare că manelistul are lecțiile învățate foarte bine, iar atunci când se ivește la orizont o situație interpretabilă, așa este cea d față, face în așa fel încât să nu lase loc de discuții nepotrivite. Iată ce a făcut Culiță Sterp la o petrecere, atunci când a constatat că are tricoul pătat de ruj!

Ce a făcut Culiță când a văzut că are o pată de ruj pe tricou?

Recent, Culiță Ster p a postat în mediul online un filmuleț în care a arătat tuturor că are tricoul pătat de ruj, însă nu, cauza nu a fost vreo domnișoară, ci chiar un tânăr care avea ruj întins pe față și care s-a apropiat

de Culiță Sterp, în timp ce cânta. Mai în glumă, mai în serios, pentru a avea dovezi clare pentru când va ajunge acasă la logodnica sa, artistul a explicat cum de a ajuns să aibă o pată de ruj pe tricou printr-un filmuleț postat în mediul online, avându-l alături și pe „vinovat”.

„Deci dacă mă vede muierea acasă și zice că am ruj pe tricou, ca să știe de unde am. Să știi de unde am ruj pe tricou, uite de aici, să nu crezi altceva. A vrut să-mi facă manevra băiatul ăsta, bine că l-am prins la timp.”, a spus Culiță Sterp în filmulețul postat pe TikTok.

@culita_sterp_official A vrut să-mi facă manevră băiatul ăsta, bine că l-am prins la timp ♬ sunet original- Culiţa Sterp