„Eu nu mai suport” Theo Rose, cu nervii întinși la maxim de la prima oră a dimineții. Ce s-a întâmplat cu artista

Theo Rose iubește să cânte și să bucure oamenii cu talentul său, însă se pare că artista are și antipatii. Nu, nu e vorba despre antipatie la adresa unei persoane, ci cu privire la o anumită oră a dimineții. Cu numai câteva momente în urmă, artista le-a dezvăluit fanilor ei că astăzi a avut planificată o întâlnire la ora 7, aceasta fiind ora pe care o urăște cel mai mult.

Theo Rose este de fiecare dată sinceră cu fanii ei și spune lucrurilor pe nume. Se pare că și vedeta se încadrează în rândul persoanelor care nu sunt deloc matinale și care urăsc, în adevăratul sens al cuvântului, să se trezească de dimineață. Cum astăzi a fost nevoită să meargă la o întâlnire de la prima oră, a transmis un mesaj admiratorilor ei prin care și-a vărsat of-ul.

Theo Rose, deloc o persoană matinală

De dimineață, a fost nevoie ca Theo Rose să se pregătească și să meargă la o întâlnire pe care a acceptat-o inițial, fără să știe ora la care trebuie să ajungă. După ce a aflat că ora întâlnirii este 7, artista a regretat decizia, neevitând să aibă și un limbaj colorat pe Instagram cu acestă ocazie.

„Eu nu mai suport. Este ora 7, pentru mine ora 7 dimineața e ora groazei. De fiecare dată când cineva îmi propune să merg undeva, nu știu, oriunde, să cânt, să filmez, în capul meu e așa „nu zice 7 dimineața”, că sunt proastă și am zis da înainte să-mi zici ora. Ce credeți că zice omul? 7 dimineața, dar numai săptămâna asta s-a întâmplat de 4 ori. Și așa, ce treabă aveam acasă, cât să dormi”, a spus Theo Rose pe Instagram în această dimineață.

Lucrurile s-au schimbat, se pare, după ce întâlnirea a ajuns la final, pentru că Theo Rose a plecat cu o energie pozitivă. Artista a declarat că oamenii buni o fac să se simtă bine și chiar să uite că s-a trezit atât de devreme în această dimineață.

„În zadar am suferit că la 7 m-am trezit pentru că am întâlnit mulți oameni buni de iubit. Contează foarte mult cu cine îți petreci diminețile, vă zic, uite acum am întâlnit oameni mișto, acum sunt ok, am și uitat că m-am trezit la 7. Dacă și mănânc astăzi, sunt cea mai veselă fată (...)”, a mai zis Theo Rose pe InstaStory.