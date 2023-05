In articol:

Eurovision 2023: Vezi care sunt primele 10 țări finaliste. Printre ele se află și Republica Moldova, Elveția și Finlanda.

Când are loc finala Eurovision 2023

Eurovision este un concurs muzical, care este organizat anual și la care participă țările din Europa printre care și România. Concursul a avut loc pentru prima dată în 1956 și are loc în fiecare an, cu excepția anilor în care a fost anulat sau amânat din motive precum războaie sau pandemii.

Anul acesta, Eurovision se va desfășura în perioada 9-13 mai 2023. Astfel, sâmbătă, 13 mai, are loc finala Eurovision 2023, care va fi transmisă în România de către Televiziunea Română.

În cadrul concursului, fiecare țară participantă își selectează un artist și o piesă de muzică originală pentru a o reprezenta. Participanții interpretează piesele lor în fața unui juriu internațional și a milioane de telespectatori din întreaga lume. La final, voturile juriului și ale publicului sunt combinate pentru a decide câștigătorul concursului.

Eurovision a devenit un eveniment important pentru cultura populară europeană și a dat naștere multor melodii celebre și artiști internaționali.

Concursul a fost, de asemenea, subiectul unor dezbateri și controverse, deoarece voturile juriului și ale publicului sunt adesea subiective și influențate de factori precum apartenența geografică, politica și preferințele personale.

Când are loc finala Eurovision 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Finala Eurovision 2023. Primele 10 țări finaliste

În prima semifinală a concursului au participat: Norvegia, ,Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croația, Elveția, Israel, Rep. Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Cehia, Olanda și Finlanda. Însă doar 10 dintre acestea vor concura în marea finală de la Eurovision 2023.

Croația Republica Moldova Elveția Finlanda Cehia Israel Portugalia Suedia Serbia Norvegia

Citește și: Clasament Eurovision 2023. Când va fi anunțat câștigătorul concursului?

Cine este reprezentantul României la Eurovision 2023

Theodor Andrei a participat la Selecția Națională Eurovision și a fost ales reprezentantul României la Eurovision 2023! Tânărul va cânta la Eurovision o piesă în română și engleză, intitulată D.G.T (Off and on).

Reprezentantul României la Eurovision are doar 18 ani, este student la Facultatea de Litere din cadrul Universității București și nu este deloc străin de lumea muzicii. În trecut, a participat la Vocea României Junior, în 2017 și la X Factor România în 2020.

Citește și: Cele mai controversate apariții din istoria Eurovision. Aceste momente au scos oamenii în stradă

Reprezentantul României la Eurovision 2023 este solist, actor și compozitor și are în palmares peste 200 de premii de la festivaluri de muzică din întreaga lume. Theodor Andrei a compus peste 100 de melodii și crede că cea pe care o va cânta la Eurovision, va fi apreciată de publicul străin.

„Cred că România are nevoie de ceva diferit, ceva altfel, ceva care să fie și catchy, și recognoscibil, și intrigant și am încredere că show-ul pe care l-am pregătit eu îndeplinește calitățile necesare Oamenii caută oameni, oamenii apreciază muzica în măsura în care muzica îi apreciază pe ei. Mi-e mult mai ușor să apreciez un om în momentul în care e vulnerabil, în care este în lumina reflectoarelor și are succes. Oamenii sunt artă. Cred mult în treaba asta în care artistul este aproape de oameni. Mă simt mult mai sincer și eu cu mine, și eu cu ei”, a declarat Theodor Andrei, după ce a fost ales reprezentantul României la Eurovision.

