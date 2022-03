Eva Longoria arată fenomenal la 47 de ani. Actrița își încântă fanii cu pozele sale de pe Instagram

In articol:

Eva Longoria este o actriță de origine americană. Aceasta a jucat rolul Gabriellei Solis din serialul de televiziune „ABC Desperate Housewives”, devenind astfel foarte cunoscută. Iată cum arată în prezent Eva Longoria, care astăzi, în data de 15 martie 2022, a împlinit vârsta de 47 de ani!

Eva Longoria a împlinit 47 de ani pe 15 martie 2022

Eva Longoria a împlinit astăzi, pe 15 martie 2022, frumoasa vârstă de 47 de ani. Aniversarea sa a prins-o pe actriță la filmări, astfel că, aceasta își sărbătorește ziua de naștere alături de colegii săi de pe platourile de filmare.

Citeste si: Elena Ionescu, mesaj important pentru toate femeile! „Să nu stea la cratiță, să mai și petreacă, să se aranjeze”

Petrecerea a început încă de la orele dimineții, întrucât, Eva Longoria a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care este alături de colegii săi și un tort superb. Frumoasa actriță a ținut să le mulțumească pentru acest fapt, în mod public.

Iată ce a scris Eva: „Just wrapped the first two episodes of Searching Mexico! So grateful to my crew for making me feel so loved and special! Especially our directora chingona Faride and our productora chingona Aimee! Love u ladies! (Tocmai am încheiat primele două episoade din „Căutarea Mexicului”! Sunt atât de recunoscătoare echipei mele pentru că m-a făcut să mă simt atât de iubită și specială! Mai ales directoarei noastre Faride și producătoarei noastre Aimee! Va iubesc doamnelor!)”, a scris aceasta.

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Urări de bine i-au transmis Evei și mari nume din lumea vedetelor. Astfel, printre celebritățile care i-au scris se numără: actrița Thanya Lopez, J.J. Soria, Nicole Scherzinger cu mesajul: „Happy birthday beautiful being! (La mulți ani ființă frumoasă!)”, Loren Ridinger, dar și Holly Robinson Peete, care a ținut să marcheze această zi printr-o urare pe propria pagină de Instagram: „Screaming Happy Birthday to my amazing sis Eva Longoria. You. Are. Joy. The Peetes love you, Pepe, Santi and all the Bastón’s so much! Have the best day! See you soon! (Urlând La mulți ani minunatei mele surori Eva Longoria. Tu. Ești. Bucurie. Toți Peetes te iubesc atât de mult, Pepe, Santi și toți Bastón! Să ai cea mai bună zi! Ne vedem în curând!)”.

Citeste si: Mihai Bendeac a făcut anunțul, de ziua Mirei: "Vom fi o familie minunată!". Reacția artistei nu a întârziat să apară: "M-ai lăsat fără cuvinte"

Actrița arată fenomenal în pozele pe care le publică pe Instagram

Deși a trecut de prima tinerețe, Eva Longoria arată mai bine ca niciodată. Actrița se află într-o formă demnă de indiviat și nu se sfiește să arate acest lucru cu fiecare postare publicată în mediul online.

Frumoasa actriță din „Căutarea Mexicului” este foarte prezentă pe rețele de socializare, semn că își iubește foarte mult fanii și vrea să îi țină la curent cu toate activitățile sale. Astfel că, Eva se afișează atât în rochie de seară, cât și acasă gătind. Naturalețea și simplitatea sa au făcut ca oamenii să o îndrăgească, iar în prezent, aceasta are pe Instagram un număr de peste 8,4 milioane de urmăritori!

Iată cum arată Eva Longoria în prezent!

Eva Longoria arată fenomenal la 47 de ani. Actrița își încântă fanii cu pozele sale de pe Instagram [Sursa foto: instagram.com/evalongoria]

Sursa: instagram.com