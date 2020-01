Kobe Bryant și fiica lui în vârstă de 13 ani au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. Fostul baschetbalist de 41 de ani, tată a patru fete, și Gianna, una dintre fiicele lui, au avut parte de un sfârșit tragic și extrem de violent.

Jurnaliștii americani de la tmz.com, publicația care a anunțat în exclusivitate moartea lui Kobe Bryant, au anunțat ce s-a întâmplat înainte ca elicopterul să se prăbușească. Se pare că de vină au fost condițiile meteo.

Adevărul despre moartea lui Kobe Bryant și a fiicei lui, Gianna - Ce s-a întâmplat cu elicopterul înainte să se prăbușească

Ceața densă l-a împiedicat pe pilotul elicopterului să continue zborul în condiții normale. Surse de încredere au declarat că elicopterul în care se aflau fostul baschetbalist Kobe Bryant și una dintre fiicele lui, Gianna, a coborât la mică altitudine și s-a deplasat astfel, survolând zona în care se afla timp de mai bine de 15 minute, așteptând ca ceața să se ridice. Pilotul a luat legătura cu turnul de control de pe aeroportul Burbank și a anunțat că dă ture cu elicopterul la mică altitudine din cauza condițiilor meteo. Apoi, a schimbat de mai multe ori direcția și a ajuns într-o zonă muntoasă. Elicopterul în care se aflau Kobe Bryant, fiica sa și alte 7 persoane a urcat și a coborât de mai multe ori înainte să se prăbușească, anunțe surse pentru jurnaliștii americani de la tmz.com.

Reacția lui Michael Jordan după moartea lui Kobe Bryant

Fostul baschetbalist Michael Jordan a făcut o declarație emoționantă după anunțul morții lui Kobe Bryant.

"Sunt în stare de șoc după vestea morții lui Kobe și a fiicei lui, Gianna. Cuvintele nu pot descrie durerea pe care o simt. L-am iubit pe Kobe, era ca un frate mai mic pentru mine. Obișnuiam să vorbim foarte des, îmi va fi dor de conversațiile pe care le aveam cu el. A fost un adversar de temut, unul dintre cei mai buni baschetbaliști, avea o forță extraordinară. Kobe a fost și un tată extraordinar și își iubea nespus familia. Se mândrea cu dragostea fiicei lui pentru baschet", a spus Michael Jordan la scurt timp după ce s-a aflat că în accidentul aviatic au murit 9 persoane, printre care Kobe Bryant și Gianna Bryant, puștoaica în vârstă de 13 ani care îi moștenise pasiunea pentru sport și juca baschet.

Declarațiile vedetelor din întreaga lume după moartea lui Kobe Bryant

Vedete din România și persoane publice din sportul și showbiz-ul internațional și-au luat adio de la fostul baschetbalist Kobe Bryant.

Simona Halep, Ghiță Mureșan, Speak, Kim Kardashian, Eva Longoria, Cristiano Ronaldo sunt doar câțiva dintre cei care au postat mesaje emoționante după vestea morții lui Kobe Bryant. Vedete din toată lumea au postat imagini cu regretatul baschetbalist și și-au exprimat durerea la aflarea tragicei știri.

”RIP Kobe Bryant și toți cei care și-au pierdut viața astăzi! Pierderea ta ne dă tuturor de gândit! Mulțumesc că ne-ai inspirat să ne urmăm visele”, a scris românca Simona Halep pe Twitter.

Ghiță Mureșan, șocat de moartea tragică a lui Kobe Bryant: ”Ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui”

Ghiță Mureșan este singurul baschetbalist român care a jucat în NBA.

Ghiță Mureșan a avut o reacție emoționanță la auzul nefericitului eveniment din seara aceasta: baschetbalistul Kobe Bryant a murit. La doar 41 de ani, Kobe s-a prăbușit cu elicopterul personal, care apoi a luat foc.

Ghiță Mureșan, șocat de moartea lui Kobe

„Este o zi tare tristă pentru familia lui Kobe şi pentru familia NBA. Aş fi vrut să fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tânăr ca să se ducă. Aseară, LeBron James i-a doborât recordul de puncte şi toată lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o întâmplare nefericită. Nu suntem pe Pământ o veşnicie, dar aş fi vrut şi am fi vrut cu toţii ca el să stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucător şi nu doar în lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins mulţi copii să vină la baschet”, a declarat Ghiţă Mureşan, pentru News.ro.

Mureșan a povestit nostalgic despre momentul când l-a întâlnit pe Kobe. De asemenea, el este singurul român care a jucat în NBA.

”Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui când era la începuturile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru mulţi iubitori ai baschetului şi a schimbat multe vieţi. Este extrem de trist că s-a dus. Putea să mai facă atât de multe în viaţă. Mai ales că are o familie atât de frumoasă. Sper ca familia lui şi familia NBA să treacă cât mai repede peste această tragedie”, a adăugat baschetbalistul român.

