Eva Pavel, realizatoarea emisiunii "Apel la consilier", a fost numită Ambasador pentru viață in cadrul Galei Premiilor Revistei Cariere

Eva Pavel, realizatoarea si prezentatoarea emisiunii "Apel la consilier" difuzată în fiecare duminică, începând cu ora 09.30, a fost numita Ambasador pentru viață în cadrul Galei Premiilor Revistei Cariere.

Distincția reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse de frumoasa prezentatoare în sprijinul românilor care se confruntă cu probleme de sănătate și care au nevoie de tratament în afara țării. Eva Pavel are o experiență de peste 12 ani în domeniul medical internațional, având o echipă pregătită să răspundă tuturor nevoilor pe care le poate avea un pacient român într-un spital din străinătate.

Cu ajutorul ei, peste 10.000 de români au beneficiat de cele mai noi tehnologii medicale în centre de excelență din Turcia, Austria, Italia, Elveția și Grecia.

Citeste si: „Sunt terminat.” Cătălin Cazacu, apariție neașteptată pe micile ecrane. Prezentatorul TV a răbufnit- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

"Faptul ca în fiecare moment un pacient român are nevoie de sprijin și caută soluții medicale este pentru mine un soi de jurământ care mă obligă în fiecare zi să fiu mai bună, să caut mai mulți medici străini, să cer mai multe opinii medicale pentru ei și să deschid porțile mai multor centre medicale din lume care să-i primească. Tuturor celor care într-un moment atât de critic și atât de important au ales să pună mâna pe telefon, să-mi ceară ajutorul, lor aș vrea să le mulțumesc. Premiul acesta este răspunsul că ceea ce am făcut în toți acești ani, am făcut bine. Sunt mii de români alături de care am luptat pentru viața lor în străinătate", a declarat prezentatoarea emisiunii "Apel la Consilier".

Eva Pavel este cel mai cunoscut consilier medical din România și promotorul conceputului de "a doua opinie medicală". Realizează și prezintă emisiunea "Apel la consilier" la Kanal D locul de unde telespectatorii pot afla care sunt cei mai renumiți doctori din întreaga lume pe diverse probleme de sănătate, dar și cât de important este să

cauți soluții medicale dincolo de granițele țării atunci când în România nu mai există nicio variantă. A susținut conferințe medicale internaționale despre medicina viitorului în calitate de moderator și speaker, iar în anul 2022 a câștigat cea mai înaltă distincție în domeniu, fiind desemnată "Cel mai bun consilier medical" într-o competiție cu alți consilieri din 33 de țări.

Care sunt cele mai noi tratamente ale celor mai comune sau rare afecțiuni, ce medici pot fi consultați și care sunt clinicile unde merg să se trateze de obicei românii, aflați în fiecare duminică, începând cu ora 09.30 urmărind "Apel la consilier", realizată și prezentată de Eva Pavel.