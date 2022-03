EXCLUSIV! A renunțat la pupitrul știrilor și a mers în inima războiului, să relateze în direct! Christian Sabbagh, mărturii terifiante despre evenimentele la care a fost martor! "De piatră să fii și nu ai avea cum să nu lăcrimezi"

In articol:

Christian Sabbagh a fost prezent în mijlocul ororilor, de und ea relatat în direct, pentru Știrile Kanal D.

Ce l-a marcat pe Christian Sabbagh?

Acesta a fost martor la toate suferințele și chinurile refugiaților, care s-au luptat cu disperare să scape din infern.

Deși și-a petrecut copilăria în mijlocul bombardamentelor din Liban, Christian Sabbagh nu a dat înapoi și a fost prezent în inima războiului din Ucraina. Acesta a relatat în direct ceea ce vedea în jurul lui, mai exact clipele de coșmar prin care treceau refugiații. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz.ro, Christian Sabbagh a dezvăluit evenimentele la care a fost martor și l-au marcat profund.

"În toate aceste războaie la care am participat, nu războiul în sine, bombe, lupte, că nu mi-e frică. Eu am crescut într-o țară măcinată de război de mic copil. M-am născut, am copilărit și am crescut în război. Am vzăut toate ororile acestei lumi. În schimb, m-au marcat acei copilași, mulți erau îmbrăcați într-o pijămăluță, rareori aveau unii, alții, câte un ghiozdănel în spate, o jachetă. Fugeau, părăseau zonele astea de luptă, erau nevoiți părinții să îi treacă prin gloanțe, obuze, bombardamente, să îi aducă într-o zonă sigură, să îi aducă în punctul de trecere al frontierei dintre Ucraina și România. M-a marcat suferința lor. Orice război lasă urme adânci, răni nevindecabile și vezi drame oriunde te-ai uita. Vezi copii în loc să își trăiască fericiți copilăria, suferă, sunt nevoiți să plece noaptea, prin frig, prin ger, într-o direcție necunoscută, într-o țară necunoscută, doar să îi fie viața salvată. Asta m-a marcat. Eu nu sunt fotograf de fel, dar am simțit pentru prima dată nevoia efectiv să iau un aparat și să fotografiez, să imortalizez acele momente. La un moment dat, era un ger năpraznic și o mamă încerca să își liniștească bebelușul, cred că avea un an și ceva și prin zăpadă se juca cu el cu o mașinuță. Chiar am surprins acel moment și chiar pe mine unul m-a mișcat. Sunt părinte și m-am pus eu în locul acelei mame și mă gândeam cum ar fi fost să fiu eu acolo.", a povestit Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Se mai poate trăi în Ucraina?

Auzind toate aceastea, întrebarea care stă pe buzele tuturor este dacă se mai poate trăi vreodată în Ucraina, dacă oamenii își vor relua viața, așa cum a fost înainte. Christian Sabbagh a vorbit despre poporul pe care l-a observat și cum vor trăi ei, de acum înainte, în țara care în aceste momente este bombardată.

"Am văzut un popor extrem de determinat și curajos. Acești oameni sigur vor lupta până la capăt. Mai devreme sau mai târziu, orice război se încheie, sigur, cu multe suferințe, distrugeri și așa mai departe. Da, se va trăi, sunt țări care renasc din propria cenușă. Mă uitam și în Liban. Acolo, războiul e din 1975, oamenii trăiesc, devine un mod de viață.", a declarat Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum le explicăm copiilor despre război?

Părinte fiind, Christian Sabbagh s-a sensibilizat într-un mod aparte, empatizând cu cei care fugeau de orori. Cea mai grea parte din acest război este modul în care îl percep copiii, astfel trebuie găsită modalitatea potrivită de a le explica. Christian Sabbagh își dă cu părerea sincer despre acest subiect, spunându-și punctul de vedere.

"Nu ai ce să le explici copiilor. Războiul e oricum urât. Războiul lasă o traumă. Eu chiar mă gândesc la acei copii. Au plecat în momentul în care casa le era dărâmată, explozii în fața lor. Pot rămâne cu traume tot restul vieții. Depinde acum cum vor fi consiliați. Ei nu sunt ca mine să se nască în război, să crești, la un moment dat devine obișnuință. De exemplu, în Liban, azi se luptau pe strada asta, iar oamenii mergeau la muncă. Mai trăgeau un obuz, un glonț și asta e, mai mureau doi-trei, asta era viața. La noi se spune că nu ai avut noroc. În rest, oamenii își văd liniștiți de treabă. Unii se luptă, alții lucrează, unii deschid magazinele, alții le închid, la trei străzi mai încolo se construiesc și tot așa. E greu să înțelegi mentalitatea unuia din Orientul Mijlociu. Cine va merge acolo, va vedea acest constrast și se va întreba "Cum trăiesc oamenii ăștia, că eu aș înnebuni. În secunda doi aș pleca unde aș vedea cu ochii".", a povestit Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Christian Sabbagh, despre momentul în care emoțiile l-au copleșit

Christian Sabbagh are o carieră longevivă în televiziune, în domeniul știrilor. Întrebat de reporterul WOWbiz.ro care a fost cel mai compleșitor moment pe care l-a trăit în meseria sa, acesta a vorbit deschis despre ce l-a marcat cu adevărat, încât emoțiile l-au cuprins cu totul.

"Întotdeauna am avut stăpânirea de sine, dar în momentul în care am făcut live-ul, vorbeam la un moment dat despre acei copii, care treceau frontiera și am explicat ce greu e, ce cozi imense, ce frig și mi-a venit pe retină imaginea unor copilași pe care i-am văzut în pijămăluțe, niște cizme care nu puteau să țină de cald, o jachetă de fâș foarte subțire, dârdâiau și în momentul acela nu am izbucnit în plâns, dar deja se simțea în voce. Sunt părinte, nu sunt robot. De piatră să fii și nu ai avea cum să nu lăcrimezi. Suntem oameni, nu roboți.", a mărturisit Christian Sabbagh, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.