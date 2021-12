EXCLUSIV Alex Nedelcu se căsătorește în anul 2022? Astrologul Ana Maria Ticea a dat vestea cea mare: „O nuntă cu tot fastul”

In articol:

O ediție specială a emisiunii WOW Zodiac a fost difuzată înainte de trecerea în noul an. Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu au fost fost invitați speciali în emisiunea prezentată de astrologul Ana Maria Ticea. Cei doi au vorbit despre lecțiile pe care le-au învățat în anul 2022 și ce le rezervă astrele pentru următorul an.

Cornelia Ionescu este zodia Taur, iar Alex Nedelcu este zodia Gemeni.

„Să vedem ce ne rezervă anul următor. Vreau cât mai repede să trecem cât mai repede în noul an, a fost foarte greu pentur mine și am nevoie de schimbări. Pentru mine anul 2021 din punct de vedere al relațiilor sociale a fost unul foarte bun, am fost alături de oamenii la care țin, cât și în familie, dar și celelalte planuri profesionale. Din punct de vedere personal am avut provocări peste care a trebuit să trec”, a declarat Alex Nedelcu.

Ana Maria Ticea a anunțat că anul 2022 este despre vindecare.

Astrologul a mărturisit că poate mulțte persoane vor trăi momente speciale în anul ce urmează, în special nunți sau cununii. De asemenea, există o șansă foarte mare ca unele cupluri să meargă pe drumuri diferite în următorul an.

„Foarte mulți oameni își vor face familie în anul 2022, vom fi mult mai aplecați către timpul petrecut în familie. Poate să însemne ori căsătorii, ori despărțiri. Este un an al familiilor, tot ce înseamnă liniște și vindecare. Din 29 Decembrie, Jupiter, Planeta Norocului, a intrat în Pești. Asistăm totuși la o închidere a acestei pandemii, dacă îmi permiteți să spun. 2022 va fi vorba despre vindecarea noastră, dar și a planetei”, a declarat astrologul WOWBIZ.

Alex Neldecu și iubita lui, Oana Ioniță

Alex Nedelcu ar putea face pasul cel mare în anul 2022

Alex Nedelcu formează un cuplu cu Oana Ioniță de mai bine de un an de zile. Iubita prezentatorului tv este Balanță, iar Alex Nedelcu este zodia Gemeni. Cornelia Ionescu a întrebat-o pe Ana Maria Ticea dacă există șanse să aibă loc o căsătorie în anul 2022 între cei doi.

Alex Nedelcu: „Dacă astrele spun, e posibil. Vred că o anumită măsură stau și deciziile persoanelor în sine”

Ana Maria Ticea: „O relație se poate duce mai departe și atunci putem asista la o cununie civilă sau o nuntă cu tot fastul”

Alex Nedelcu: „Să dea Dumnezeu, să ne ajute astrele și Cel de Sus!”

Întrebat cum a reușit să fie cucerit de iubita lui, Alex Nedelcu a mărturisit că cel mai mult apreciază la partenera lui de viață faptul că a demonstrat că îl susține în tot ceea ce face.

„Cred că a crezut în lucrurile pe care mi le doresc. Am avut nevoie să am persoana aia lângă mine, având în vedere că a crezut în mine și m-a încurajat”, a dezvăluit Alex Nedelcu, în emisiunea WOW Zodiac.

