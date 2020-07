In articol:

Chef Florin Dumitrescu este un mare pasionat al bucătăriei. De asemenea, este și un cunoscut jurat în cadrul unei emisiuni culinare, dar nu aceste fapte ne miră.

Mult-iubitul chef Florin Dumitrescu ne-a obișnuit cu firea sa jucăușă, glumeață și foarte deschisă, însă acesta nu a avut ocazia în trecut să ofere mai multe detalii despre copilăria sa, alte pasiuni pe care le are pe lângă bucătărie, sau alte detalii de acest gen. Astfel, fiind invitat la o emisiune televizată, chef-ul a povestit mai multe amintiri e care le are din copilărie, spre bucuria fanilor care acum se simt mai apropiați de el.

Ce este șocant este faptul că chef Florin Dumitrescu a fost sportiv de performanță în tinerețe. Aparent, acesta a avut mai multe pasiuni, pe lângă gastronomia.

Citeste si: Copilă de cinci ani, dată dispărută de bunică. Femeia s-a panicat și a alertat autoritățile. ”Minora a fost găsită...”

Citeste si: O nouă lovitură pentru clanul Cordunenu! Un membru a fost reținut după ce a amenințat cu un cuțit, pe o terasă din Iași

Citeste si: Mario Fresh și Alexia Eram, vizită neașteptată la o clinică de analize! Motivul pentru care cei doi îndrăgostiți au mers la doctor

Întrucât fanii cunoscutului jurat nu sunt la curent atât de des cu viața lui privată, Florin Dumitrescu a dezvăluit în cadrul unui interviu televizat faptul că acesta a făcut polo de performanță în tinrețe, activând pentru clubul sportiv, al roș-albastrilors, Steaua.

Oferind detalii din copilărie, Florin Dumitrescu a povestit că s-a apucat de sport de la fraged vârstă de 9 ani, înscriându-se la polo, în cadrul clubului Steaua.

Întrebat dacă ar dori să participe la o emisiune la care a participat colegul său jurat, chef Sorin Bontea, Florin a explicat următoarele:

”Nu pot în Asia, din motive medicale. Vin cu o trotinetă electrică până la munca. Nu pot să îmi car greutatea, plus ceva extra pentru că am niște vertebre tasate și sunt fost sportiv de performanță. Am făcut polo.”