EXCLUSIV Andrei Ciobanu, fostul războinic din primul sezon Survivor, dezvăluiri bombă despre Mellina: ”E altă persoană pe Instagram, a văzut tot internetul”

Andrei Ciobanu, fost războinic în primul sezon Survivor România 2020, a făcut dezvăluiri bombă despre Mellina, războinica din sezonul actual. Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D, prezent luni împreună cu Romina la Ștafeta Mixtă, a mărturisit că Mellina s-a dus la Survivor doar pentru a-și crește numărul de urmăritori de pe Instagram.

Andrei Ciobanu spune că tânăra artistă îl place pe Marius, însă acesta nu va avea nimic cu ea. Ba mai mult decât atât, Andrei accentuează faptul că Mellina este foarte diferită în realitate față de pozele pe care le are postate pe Instagram.

” Mellina nu are nicio legătură cu viața. Mellina a venit acolo pentru followers. Nu vreau sa fiu răutăcios. Scălămbăielile alea de la final mi se par ceva exagerate. E bucuria aia, dar e ceva forțat. Nu am spus-o eu, dar o zic cei care au fost in competiție. Roxana Ghiță mi-a spus că nu mai suporta. Și alea cu „cine suntem?” și alea cu nașa bogătașa. Cântecul ăla cu ”Suntem Războinici, niște eroi” mi se pare pueril. Hai să tragem pe traseu, să îi batem pe Faimoși. Asta m-a deranjat foarte mult și la Alin Sălăjean, era pentru cameră.

Mellina se va imprieteni cu Marius, dar nu cred că mai mult. Ea probabil îl place. Dar după ce Marius o să îi vadă Instagramul… Mellina e altă persoană pe Instagram, a văzut tot internetul, e altcineva. Adică, cât poti să îți editezi pozele? Bă, acolo e altceva! E alta persoana”, a povestit Andrei Ciobanu, în exclusivitate pentru Ștafeta Mixtă.

Andrei Ciobanu și Romina[Sursa foto: Captură foto]

Romina, despre Mellina de la Survivor România 2021

Romina a mărturisit, în cadrul emisiunii Ștafeta Mixtă, despre faptul că Mellina este cea mai falsă și perversă din toată competiția.

” Mellina s-a dovedit a fi foarte falsă. Ea este cea mai perversă din competiție, sută la sută! Îi plăcea să asculte discuțiile pe care le aveam cu oricine altcineva. Cu Sindy cand eram inainte de Consiliu, ne urmarea. Nu puteam sa ma duc putin mai incolo ca isi gasea treaba ca sa asculte conversatiile, Se baga mereu in seama ca sa asculte conversatiile. Inainte de Consiliu Sindy m-a luat deoparte sa ma intrebe ce o sa votez si atunci Mellina a vazut ca ne-am dus putin in padure, ca daca stateam mai aproape venea aproape și se ducea sa povesteasca la grup, cum s-a mai intamplat”.

