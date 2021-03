EXCLUSIV Romina o face praf pe Mellina de la Survivor România 2021. Acuzații dure la adresa războinicei: ”Cea mai perversă din competiție”

In articol:

Romina, fosta războinică de la Survivor România 2021, a făcut declarații, în exclusivitate pentru Ștafeta Mixtă, despre Mellina, fosta ei colegă de echipă. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a spus că Mellina lua mereu din mâncarea altora, fără să spună.

Romina a povestit unul dintre episoadele care au deranjat-o, spunând că Mellina ar fi mâncat de la oricine.

” Înainte de Consiliu eram in camp și ceilalti aveau ceva treburi si eram eu cu Andrei și m-a intrebat pe cine as vota dacă as fi favortiă. I-am spus că aș fi votat Starlin, deși aveam în gand și Mellina sau Sorin. Dar mai mult mergeam pe Starlin sau Mellina. El mi-a spus că dacă ar iesi favorit ar vota-o pe Mellina pentru că este „falsă și fomistă”. Fomistă pentru că, așa cum am și spus, îi era foame mereu, ar fi mancat de la oricine. Am fost cu ea in pădure și am cules crabi si eu am mâncat doar doi și ea a mancat crabii fără să spună. Fiecare își gătea separat și eu nu vedeam că a gătit. Am gasit mulți si i-am pus la comun. Mi s-a parut lipsa de bun simt, putea sa ma intrebe daca mai mananc si eu din ei. Apoi, zilele următoare, m-am dus doar cu Sindy.

Ce am observat si eu din prima zi este că Mellina mai avea crabi din zilele trecute. Ea manca si crabii morti si crabii vii, nu avea nicio problema. Ei ii era teama sa dea cuiva ca se gandea ca ramane fara mancare”, a povestit Romina, în exclusivitate pentru Ștafeta Mixtă.

Romina[Sursa foto: Captură foto]

Romina, dezvăluiri bombă despre Mellina de la Survivor România

Romina a mărturisit, în cadrul emisiunii Ștafeta Mixtă, despre faptul că Mellina este cea mai falsă și perversă din toată competiția. Fosta concurentă de la Survivor a povestit despre colega ei de echipă faptul că obișnuia să asculte discuțiile, care aveau loc înainte de nominalizări. Asta pentru ca mai apoi, să le spună și celorlalți membri din echipa Războinicilor.

” Mellina s-a dovedit a fi foarte falsă. Ea este cea mai perversă din competiție, sută la sută! Îi plăcea să asculte discuțiile pe care le aveam cu oricine altcineva. Cu Sindy cand eram inainte de Consiliu, ne urmarea. Nu puteam sa ma duc putin mai incolo ca isi gasea treaba ca sa asculte conversatiile, Se baga mereu in seama ca sa asculte conversatiile. Inainte de Consiliu Sindy m-a luat deoparte sa ma intrebe ce o sa votez si atunci Mellina a vazut ca ne-am dus putin in padure, ca daca stateam mai aproape venea aproape și se ducea sa povesteasca la grup, cum s-a mai intamplat.

Cand am sus pe față ce voiam sa votez, Mellina s-a dus si a spus pe cine voi vota si incepeau barfele. Cand Sindy m-a luat deoparte nu mi-a zis clar ce vrea sa voteze și deodata a aparut Mellina, si-a gasit ceva de facut pe acolo. Cand am iesit i-am si spus Mellinei. Ea oricum era foarte ciudata in ultima vreme, se baga in discutii. Eu am fost destul de amabila cu ea. Nu cred că Mellina m-ar fi atras de partea ei. Eu aveam deja o părere despre ea si nu ma interesa deloc”, a mai mărturisit Romina, fosta războinică de la Survivor România 2021.