EXCLUSIV! Bănel Nicoliță, de vorbă cu WOWbiz.ro de ziua sa de naștere! Fostul internațional împlinește 37 de ani și petrece alături de cele mai dragi ființe

In articol:

Bănel Nicoliță, fostul fotbalist al Stelei, împlinește astăzi 37 de ani! Celebrul fotbalist a stat de vorbă cu wowbiz.ro și a mărturisit cum va petrece de ziua sa de naștere și cine îi va fi aproape.

Bănel Nicoliță a „fugit” în SUA ca să își recapete moralul

Bănel Nicoliță la masă [Sursa foto: Facebook: Bănel Nicoliță]

Nicoliță este unul dintre acei oameni, nu doar sportivi, care au o poveste de viață care bate multe filme. Acesta a muncit din copilărie ca zilier și, cu șansă și ambiție, s-a ridicat ca fotbalist până a ajuns la Steaua București, echipa cu care a jucat în Champions League și care a fost rampa de lansare pentru naționala de fotbal a României.

„Au fost situații când mă simțeam ca ultimul om de pe pământ. Dar înghiți și mergi mai departe. Iar când treceam prin acele clipe îmi spuneam că o să fiu altfel dacă voi reuși să ies din sărăcie. Și așa am făcut!”, a declarat anul trecut Bănel Nicoliță pentru Playsport.

Cariera lui l-a dus și la două dintre cele mai mari cluburi din Franța, Saint-Etienne și Nantes, însă viața după retragere a fost dură pentru Nicoliță.

Problemele financiare și viața departe de familie au dus la un divorț și l-au făcut să-și piardă aproape total încrederea în el, așa că a decis să ia o pauză.

„Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi.

Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit la Făurei şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie”, a mărturisit Nicoliță în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

„Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt.”

Citeste si: Cel mai mare regret al lui Bănel Nicoliță. Cum a ajuns să fugă în SUA, după divorțul de soție: "Am pierdut mulți bani, am greșit"

Bănel Nicoliță sărbătorește împreună cu fetele lui

Bănel Nicoliță [Sursa foto: Captură YouTube]

Chiar dacă viața lui pe teren l-a adus față în față cu cele mai mari nume din fotbalul mondial, cum ar fi David Beckham, Ronaldo Nazario sau Roberto Carlos, Bănel Nicoliță a rămas mereu un om modest și și-a făcut mereu timp pentru cei nevoiași.

„Când eram la Steaua și mai veneam acasă, în Brăila, mergeam la restaurant și aduceam cu mine la masă cerșetori pe care-i găseam pe stradă. Îi luam să mănânce și ei ceva. Mai ziceți-mi un jucător care a făcut așa ceva! Zero!”, le-a spus Nicoliță celor de la Playsport.

„Cerșetorul e și el om. Trăiește de azi pe mâine, mirosea urât, se mai uitau strâmb prietenii alături de care eram, dar nu mă interesa. Mă puneam în locul lui, că și eu am fost sărac și știu ce dură e viața!”

Tocmai pentru că a preferat să facă bine și să rămână un om simplu, indifferent de obstacolele pe care i le-a scos în cale viața, Nicoliță crede că ziua perfecta de naștere este cea în care se bucură alături de cei dragi. Echipa WOWbiz.ro l-a contactat pe Bănel Nicoliță pentru a-i ura „La mulți ani!”, iar fostul fotbalist a vorbit despre cum va sărbători.

"Muțumesc frumos pentru urare! Pe lângă ziua mea de naștere, mai este și ziua de nume a fetiței mele, Amalia Ioana. Azi petrec alături de fetele mele la un centru de echitație.", a declarat Bănel Nicoliță în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Bănel Nicoliță a vrut să devină Versace de România! Fostul mijlocaș al Stelei a investit în industria cosmetică și a lansat un parfum cu numele lui! EXCLUSIV

Distribuie pe: