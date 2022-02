EXCLUSIV! Berna de la Puterea Dragostei s-a despărțit de iubit: ”E definitiv. Prea multă gelozie, e mai bine așa”. Dezvăluiri în premieră

In articol:

Berna de la Puterea Dragostei s-a despărțit de Radu! Surprize, surprize! Frumoasa blondină este din nou singură, după o relație care a durat mai bine de opt luni. În luna iubirii, fosta concurentă a competiției fenomen de la Kanal D a decis să se despartă de Radu, din cauza geloziei.

Bernadett a fost prezentă la deschiderea oficială a salonului de înfrumusețare al creatoarei de modă Soniei Trifan și stilistei Nicoletei Chertif, din zona Floreasca, ”Soniko Beauty”.

Berna, Sonia Trifan, Cornelia Ionescu si Nicoleta Chertif

Citeste si: După ce a anunțat că s-a despărțit definitiv de Georgiana Elisei, Jador face anunțul: „Eu o iubesc pe Theo Rose”

La evenimentul respectiv, Berna a dezvăluit pentru WOWbiz.ro de ce Radu nu se afla lângă ea în acel moment: ”Nu mai suntem împreună, totul s-a terminat în urmă cu patru zile. De data aceasta e definitiv! Prea multă gelozie, e mai bine așa pentru amândoi! Am obosit, vreau să fiu singură”, a spus Berna, care se afla la eveniment în calitate de model.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

Citeste si: Bianca și Cristian Comănici și-au declarat război și se întrec în scheme pe gheață! Iată cine se ține cel mai bine pe patine

Vedeta l-a cunoscut pe Radu, un tânăr afacerist de 22 de ani, după despărțirea de cel care i-a fost logodnic, Philip Albu. Berna și Philip au avut parte de o separare cu mare scandal, anul trecut.

După acel episod nefericit, Berna își găsise dragostea în brațele lui Radu, relație pe care a ținut-o ferită de ochii lumii, timp de ceva vreme. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a făcut publică povestea de iubire cu Radu, abia după ceva timp, de când îl cunoscuse pe acesta. Cei doi foști iubiți au fost prezenți, în emisiunea Teo Show, în urmă cu ceva vreme, unde au vorbit despre cum s-au cunoscut. ”a spus Berna, la Teo Show.

Berna avea să dea și mai multe detalii legate de primii pași în relație. ”Eu deja eram informată, mă uitasem la pozele lui, așteptam să îmi dea mesaj. Chiar mă întrebam dacă avea să îmi scrie, eram în dubii. Mi-a plăcut foarte mult de el și nu mi se întâmplă acest lucru foarte des, sunt foarte selectivă. Și am mai vorbit și cu alți băieți cât am fost singură, dar nu m-a atras nimeni așa cum m-a atras el, am avut o conexiune ”, a povestit Berna, la vremea respectivă, în timp ce Radu era și el îndrăgostit. ”Mi-a luat ceva să ajung la sufletul ei. Vorbe frumoase, m-am comportat frumos, cum o să mă comport mereu cu orice fată, e normal. Cu orice fată trebuie să te porți frumos ca bărbat. Am dus-o și acasă la părinți, au zis că e o fată frumoasă”, a povestit și tânărul în cadrul aceleași emisiuni.

Berna si Radu

Berna de la Puterea Dragostei: ”Vreau să fiu liberă deocamdată”

Din păcate, relația nu avea să fie una numai de lapte și miere pentru Berna, căci, la un moment dat, după câteva declarații publice nevinovate date de blondină despre Philip, fostul iubit, Radu a preferat să renunțe la tot. Nu pentru mult timp, căci sentimentele pentru Berna erau, la acea vreme, puternice. Din acest motiv, Radu i-a mai acordat o șansă. Cei doi au plecat într-o vacanță frumoasă, au petrecut Sărbătorile, ca niște îndrăgostiți adevărați, iar toate indiciile duceau la o…logodnă.

Însă, ce să vezi…nu a fost să fie nimic de genul acesta! Berna avea să fie ea cea care să renunțe de data aceasta, chiar cu o săptămână înainte de Valentine’s Day! ”E prea multă gelozie, vreau să fiu liberă deocamdată, sunt tânără și vreau să mă bucur de viață! E un baiat bun, dar eu simt altceva acum”, a declarat fosta concurentă de la Puterea Dragostei, pentru WOWbiz.ro